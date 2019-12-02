كاميرات ذكية تكشف استخدامك للموبايل على الطريق

أثبتت دراسات حديثة أن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أحد أهم أسباب إرتفاع عدد ضحايا حوادث الطرق عالميًا، الأمر الذي دفع العديد من الدول لتطوير آلية لمواجهة ذلك بصرامة وفعالية، ويبدو أن التقنية الجديدة ستنجح فى ذلك بالفعل، عن طريق كاميرات جديدة ستكشف ذلك.



وبحسب سي إن إن، كشفت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية عن تدشينها كاميرات الذكاء الإصطناعى الجديدة، المصممة خصيصًا لرصد إستخدام الهواتف الذكية على الطرق، لتكون أستراليا هى الأولى عالميًا فى تطبيق ذلك.



ومن المفترض أن تحفظ تلك التقنية الجديدة عدد ضحايا حوادث الطرق بنسبة 33% خلال العامين القادمين، وستعمل كاميرات الذكاء الإصطناعى الجديدة على مدار اليوم بالكامل دون توقف، وتحت أى ظروف مناخية قاسية لـ كشف قائد السيارة الذى يستخدم هاتفه أثناء القيادة.



يذكر أن القانون فى الولاية الأسترالية يسمح بتلقي المكالمات الصوتية بشرط إستخدام سماعات الرأس، بينما يعاقب القانون على الرد بإستخدام الهاتف فقط أو إجراء مكالمة فيديو أثناء القيادة، سيساهم الذكاء الاصطناعي في مراجعة الصور التي تظهر أى استخدام غير قانوني للهاتف المحمول على الطريق.



يذكر أن النظام الجديد سيفرض غرامة على من يتم رصده بالموبايل أثناء القيادة بقيمة 233 دولارًا، بقيمة 310 دولار أمريكي مناطق المدارس، ولكن سيتم تفعيل ذلك بعد مرور 3 أشهر من تفعيل نظام الكاميرات الذكية.