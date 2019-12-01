الحوادث اليوم.. ضحية جديدة لـ الشهامة في كفر الشيخ.. فتاة تنتحر بتناول الحبة السامة بـ الغربية

- مصرع صياد غرقا فى بحيرة المنزلة

- قطار يصدم مسن أثناء عبوره السكة الحديد في شبين القناطر





دفع حلاق مقيم بإحدى قرى مركز بيلا بكفر الشيخ، حياته ثمنًا لشهامته وإنسانيته، حيث أصيب إصابات بالغة إثر تدخله لإنهاء وفض مشاجرة نشبت بقريتهم، ما أدى إلى تحويله إلى أحد المستشفيات الخاصة في حالة سيئة، وتوفي بعد رحلة علاج بالمستشفى استمرت قرابة أسبوع.





تفاصيل الواقعة، بدأت عندما تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أحمد عبد السلام، مأمور مركز بيلا، يفيد ورود إشارة من مستشفى خاص بدائرة قسم ثان كفر الشيخ في 22 نوفمبر الماضي، بوصول "ع.ع.أ" 25 سنة، حلاق، ومقيم بقرية أبو بدوي، مصابًا بكسر في الجمجمة وتهتك بأغشية المخ ونزيف بالمخ.





واتهم والد المجني عليه، م.ا.ع 62 سنة، عاملا، ونجليه "م.م" "م.م" 18 سنة مؤهل متوسط، ومقيمون بذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب بعصا خشبية على رأسه، ما أدى إلى حدوث إصابته المشار إليها، حال قيامه بالتدخل لفض مشاجرة نشبت في القرية، وتم

تحويله إلى أحد المستشفيات الخاصة في حالة سيئة، وتم احتجازه بها لاستكمال العلاج.





وخضع المجنى عليه، بهذا المستشفى الخاص، إلى فحوصات طبية ورحلة علاج مكثفة، وتم احتجازه بالعناية المركزة في محاولة لإنقاذ حياته خاصة أن حالته الصحية سيئة للغاية، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته التي تعرض لها، وأبلغت الشرطة بوفاة المجني عليه بعد رحلة علاج استمرت نحو أسبوع.





تحرر عن ذلك الواقعة رقم 11130 لسنة 2019م، جنح مركز بيلا، وتولت النيابة التحقيق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ.





وفي سياق آخر، تداول أبناء قرية أبو بدوي ومركز بيلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورات حول وفاة المجني عليه، ووصفوه بأنه ضحية الشهامة ، وعلق بعضهم " وجعت قلوبنا عليك .. ربنا يصبرنا على فراقك ويصبر أهلك ومراتك .. وحسبى الله ونعم الوكيل "، "البقاء لله ربنا يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة".









كما شهدت قرية قليب أبيار التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة انتحار فتاة فى العقد الثالث من عمرها باستخدام الحبة السامه بسبب مرورها بأزمة مالية وكثرة ديونها وهو ما دفعها للإنتحار والتخلص من حياتها تاركة زوجها وأطفالها ونقلت بسيارة إسعاف إلي طوارئ مستشفي كفرالزيات العام .





كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز كفرالزيات يفيد بورود إخطار من شرطة النجده يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية قليب أبيار بدائرة مركز بمصرع فتاه تدعي "م.ن " 28 سنة وتعرضها لوعكه صحية أودت لوفاتها فى الحال .





وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية برئاسة العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي كفرالزيات وبسيون والرائد هادي سالم رئيس مباحث مركز كفرالزيات وتبين من التحريات الأمنية تناول الفتاة "الزوجة" وسيلة للانتحار عن طريق حبوب الغلة للابتعاد عن مطالب الدائنين لها لتترك وراءها زوجها واولادها .





كما تبين أن زوجها كان لا يعلم شيئا عن تلك الديون والتي تراكمت بسبب الجمعيات التي لا تستطيع سدادها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها .





فيما لقى صياد مصرعه غرقا اثر سقوطه من مركب صيد كان يصيد بها في مياه بحيرة المنزلة.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من ادارة النجدة يفيد بمصرع احمد عسكر ٣٠ عاما صياد اثر غرق مركب صيد كان يستقله داخل بحر البقر ببحيرة المنزلة بسبب انقلاب الموتور.





انتشر الصيادون بالبحيرة فى محاولة للعثور على جثمانه دون جدوى.





انتقلت قوات الانقاذ النهرى الى مكان الغرق وكثفت من جهودها للبحث عنه لعدة ساعات حتى عثرت عليه، وتم نقل الجثة للمستشفى العام.





وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.









وفى سياق متصل لقي مسن مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام محكمة شبين القناطر وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر بلاغا من الأهالي بوفاة شخص صدمه القطار أمام محكمة شبين القناطر





تم إخطار مدير أمن القليوبية وانتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة





وتبين أن الجثة لشخص "فايز ا ع " 65 عام صدمه القطار أثناء عبورة شريط السكة الحديد، وتم نقل الجثة للمستشفى وقررت النيابة انتداب مفتش الصحه لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.





يذكر أن منطقة الحادث شهدت أكثر من حادث نتيجة العبور العشوائي للمواطنين في هذه المنطقة .