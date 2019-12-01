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رئيس التحرير
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أخبار البلد

اخبار اليوم | حركة تنقلات بالداخلية | خطر كبير يهدد إثيوبيا | محمد صلاح ثالث أفضل لاعب عالمي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:31 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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أسامة علي
نشر موقع صدى البلد الاخبارى عددا من الاخبار المحلية والعالمية على مدار اليوم الاحد 1 ديسمبر جاءت كالتالى:

ننشر حركة الداخلية.. الجندى للقاهرة ومنصور للأمن ومرزوق للجيزة والعمدة للسياحة وفاروق لأسوان
فى ضوء تطوير منظومة العمل الأمنى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان ، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية.

حكم الانتحار والصلاة على المنتحر والدعاء له ودفنه؟ دار الإفتاء تجيب
تشهد المجتمعات الإسلامية بعض حالات الانتحار ويتساءَل الجميع عن حكم الانتحار؟ وهل المنتحر كافر؟ وهل يكفَّن ويصلَّى عليه ويُدفَن في مقابر المسلمين؟.

في وقت حرج.. خطر كبير يهدد إثيوبيا
انتقد وزير الدفاع الإثيوبي لما ميجرسا، الحليف الرئيسي لرئيس الوزراء آبي أحمد، خطط دمج الائتلاف الحاكم في حزب واحد، ما يؤشر إلى انقسامات متنامية قبل الانتخابات المقررة عام 2020، بحسب موقع "ريببلك وورلد".

اخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 1-12-2019.. شكوى للكاف ضد التحكيم.. ومشاركة كهربا في أفريقيا
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاحد 1 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.

محمد صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم.. 8 معلومات عن حفل جوائز الكرة الذهبية لـ عام 2019
تجرى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء غد الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس مراسم حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية والتي تقدمها مجلة فرانس فوتبول عن عام 2019 .

فيديو إباحى لـ جوهرة.. حقيقة خلع ميار الببلاوى الحجاب.. وعفاف شعيب تهاجم حلا شيحة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها.

اخبار الزمالك اليوم.. مفيش قناة فضائية.. وإصابة ميتشو بالسرطان.. وطارق حامد يطلب 20 مليونا
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاحد 1 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادى الزمالك.

زلات اللسان تحرج النجوم .. شيرين عبد الوهاب تهين العوانس .. وأسما شريف منير تسب الشعراوي
"زلات لسان" النجوم أصبحت الأكثر انتشارا فى الفترة الحالية وخاصة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب التى دخلت موسوعة جينيس بسبب كثرة المواقف التى أوقعتها فى أزمات حقيقية.

أول رد فعل من جوهرة بعد انتشار فيديوهات إباحية لها
نشرت الراقصة الاستعراضية جوهرة حالة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأنها تشعر بالحزن ولم تعلق بأي كلمة.
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