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بين الناس

ضاقت عليها الدنيا.. أم محمود لأهل الخير: أحلم بتسديد ديونى

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:55 م
صدى البلد
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وسام مختار
ضاقت عليها الدنيا، وأغلقت في وجهها الأبواب، تبحث عن ثقب نور يضىء لها حياتها، آمال السيدة الستينية التى تبحث عمن يساعدها في حياتها .

وتقول ، أم محمود ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : الحياة ضاقت على وبقيت كأنى في أوضة مقفولة على بيبانها وشبابيكها، لا أنا عارفه أخرج، وأصرخ لا حد سامع صوتي، حياتى بتضيق يوم عن يوم،و كل ما أحلم به في الحياة سداد ديوني والموت في ستر، لا أحلم بوحدة سكنية فارهة، أربعة جدران تحتويني خير لها من الدنيا وما فيها، فأنا في حاجة إلى أدوية شهرية تبلغ ٥٠٠ جنيه، وشقة بادفع إيجار لها كل شهر ١٠٠٠ جنيه، تراكمت علي الديون، وابحث الآن عمن يمد لي يد العون ويساعدني على تسديد ديوني.

للتواصل مع الحالة ٠١٠٢٧٦٨٨٤٩١

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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