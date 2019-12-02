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بين الناس

أهالى عزبة الأهالى بالقناطر الخيرية يطالبون المسئولين بإدخال الصرف الصحى لحمايتهم من الأمراض.. صور

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد جبريل الغرباوى، المقيم فى عزبة الأهالى التابعة لمدينة القناطر الخيرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص عدم إدخال الصرف الصحى للعزبة.

ويقول فى رسالته: نعانى نحن سكان عزبة الأهالى من عدم إدخال الصرف الصحى حتى الآن مما يتسبب فى غرق جميع الشوارع ليل نهار، مما أدى لانتشار الأمراض وزيادة الناموس والذباب والحشرات الناقلة للأمراض.

وأضاف: الآن ونحن فى موسم الدراسة يجد الطلبة صعوبة فى ذهابهم إلى مدارسهم بسبب غرق الشوارع بمياه الصرف الصحى.

وناشد المسئولين ضرورة التدخل لإدخال مشروع الصرف الصحى للعزبة حفاظا على أرواح الأهالى من الأمراض.

للتواصل مع الشاكى 01004201055

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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