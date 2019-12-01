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فن

محمد خضير يطرح أغنية الرقيقة البريئة الطيبة .. فيديو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:29 م
محمد خضير
محمد خضير
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آيه عاطف
طرح الفنان محمد خضير أغنية جديدة بعنوان "الرقيقة البريئة الطيبة"، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "الله عليكي نظرة عنيكي مليانه عشق وغرام .. ظبطاها ظبطة مالقتش غلطة .. صدقت كل الكلام .. ومفيش ملاحظة .. ولا شك لحظة .. موهوبة جدًا تمام".

اغنية "الرقيقة البريئة الطيبة" كلمات الشاعر عادل سلامة، ومن ألحان الملحن أحمد محيي، وتوزيع الموزع الموسيقي طارق عبدالجابر، وميكس وماستر أمير محروس.

وتعد أغنية "الرقيقة البريئة الطيبة" التعاون الثالث للفنان محمد خضير مع الشاعر عادل سلامة، وذلك بعد أغنيتي "غيابك ليه"، و"معذور".
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