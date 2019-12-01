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رياضة

بعد الفوز الثاني على التوالي الكناني يؤكد: الألومنيوم قادم وبقوة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:53 م
فريق الألومنيوم
فريق الألومنيوم
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كتب: رباب الهوارى
أكد ياسر الكنانى، المدير الفنى لفريق الألومنيوم، أن اللاعبين قدموا المطلوب وهو الحصول علي الثلاث نقاط بجانب تقديم مستوى متميز باللقاء الذي الذي أقيم بملعب نادي طهطا .

وأضاف الكنانى أن القادم أفضل وأن اللاعبين سيلعبون دائما علي تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط سواء خارج ملعبنا أو وسط جمهوره.

وأشار إلى أنه منح اللاعبين أربعة أيام راحة سلبية عقب اللقاء علي أن يعود الفريق بعدها للتدريبات الجماعية استعدادا للجولة الثامنة مع فريق الإعلاميين علي استاد الألومنيوم الرياضي.

يذكر أن فريق الألومنيوم قد حقق الفوز علي فريق طهطا علي ملعبه ووسط جمهوره بالجولة السابعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.
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