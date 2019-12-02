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فن

متسابقة ذا فويس المصرية إيمان عبد الغنى تدخل الأعلى مشاهدة بـ ياما القمر ع الباب

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:34 ص
ايمان عبد الغني
ايمان عبد الغني
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أحمد البهى
تمكنت المسابقة المصرية إيمان عبد الغنى في برنامج المسابقات الغنائي ذا فويس في نسخته الخامسة من احتلال المركز ١٧ بقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بعد أدائها أغنية ياما القمر علي الباب الفنانة فايزة أحمد.

واستطاعت المصرية إيمان عبد الغني من تحقيق ٢٠٠ ألف مشاهدة بعد طرح الفيديو الخاص بغنائها في آخر حلقات ذا فويس، لتضمن بذلك استمرارها في فريق أحلام .

يذكر أن إيمان عبد الغني مطربه بدار الأوبرا المصرية، وحصدت ثقة أحلام فقط ، بينما لم يلتفت إلى موهبتها باقي لجنة التحكيم .

وتضمن هذا الموسم من برنامج "ذا فويس The voice" العديد من التغيرات في لجنة التحكيم، وتبديل الحكام، الذين لم يتمكنوا من المشاركة في هذا الموسم.
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