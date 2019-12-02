تحرك برلماني للسماح لسكان الريف بالبناء أكثر من 5 أدوار

قال السيد حجازي عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لكي يتم توجيهه إلى رئيس الوزراء، بشأن تعديل قانون البناء الموحد 119 لاستثناء الريف من قيد الارتفاعات.



وأضاف "حجازي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لابد من استثناء المناطق الريفية من قيد الارتفاعات والسماح لهم بالبناء بحيث يرتفع المنزل أكثر من خمس أدوار دون النظر لعرض الشارع كما جاء في القانون، حتي لا يلتهم الفلاحون الأراضي الزراعية عن طريق البناء عليها.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفلاح هو عصب الاقتصاد المصري ولابد من توفير الاستقرار والرعاية له حتى يستطيع أن يعيش حياة كريمة، موضحا أن منعه من البناء سيؤدي إلى جعله يقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها وهو ما يسبب عجزا في الرقعة الزراعية.



وأكد النائب أنه قدم طلب الإحاطة لكي يتم توجيهه إلى الجهات المسؤولة للتحقيق في ذلك الأمر ووضع حلول نهائية تصب فى مصلحة المواطن .