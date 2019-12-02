ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تحرك برلماني للسماح لسكان الريف بالبناء أكثر من 5 أدوار

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
البناء الموحد
البناء الموحد
Advertisements
حسن رضوان
قال السيد حجازي عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لكي يتم توجيهه إلى رئيس الوزراء، بشأن تعديل قانون البناء الموحد 119 لاستثناء الريف من قيد الارتفاعات.

وأضاف "حجازي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لابد من استثناء المناطق الريفية من قيد الارتفاعات والسماح لهم بالبناء بحيث يرتفع المنزل أكثر من خمس أدوار دون النظر لعرض الشارع كما جاء في القانون، حتي لا يلتهم الفلاحون الأراضي الزراعية عن طريق البناء عليها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفلاح هو عصب الاقتصاد المصري ولابد من توفير الاستقرار والرعاية له حتى يستطيع أن يعيش حياة كريمة، موضحا أن منعه من البناء سيؤدي إلى جعله يقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها وهو ما يسبب عجزا في الرقعة الزراعية.

وأكد النائب أنه قدم طلب الإحاطة لكي يتم توجيهه إلى الجهات المسؤولة للتحقيق في ذلك الأمر ووضع حلول نهائية تصب فى مصلحة المواطن .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب يقدم طلب إحاطة بشأن السماح لسكان الريف البناء أكثر من 5 أدوار

طلب إحاطة بشأن إعفاء الفلاحين من غرامات زراعة الأرز

طلب إحاطة بشأن مضاعفة أسعار إيجار أراضي طرح النهر والترع على الفلاح

الإسكان: متابعة الريف أهم ما يمز قانون التصالح على مخالفات البناء

الحكومة تستجيب لنائب البحيرة بشأن استكمال تركيب محولات كهربائية للري

برلماني يطالب بقصر تحديد ارتفاعات مساكن المباني على المدينة وليس الريف

ترشيحاتنا

متآمر وأهبل .. محمد علي يكشف لمذيع الجزيرة أسماء المتعاملين معه .. شاهد

الحقيقة بانت.. وكيله: ميتشو ليس مريضا بالسرطان.. تفاصيل

سيد علي عن فيديوهات جوهرة الإباحية: بتقدم فن محترم من وجهة نظرها

النائب العام يأمر بالتحقيق في نشر تسجيلات برج القاهرة لواقعة انتحار طالب الهندسة

تهدد الحياة.. أعراض مفاجئة للنوبات القلبية وإسعافات سريعة

لازم تغير مكيف الهواء لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيك وغير مكلف.. 20 صورة لتزيين منزلك بـ الأرفف الخشبية

عادة نفعلها عند صنع الكيكة تسبب التسمم المعوي

نجع حمادي الأشهر في الإنتاج.. عصارات العسل الأسود.. صناعة تاريخيه تبحث عن التطوير