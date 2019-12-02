راكتا: توقف الإنتاج في أكتوبر نتيجة الورق المستورد

كشفت الشركة العامة لصناعة الورق " راكتا" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن توقفها عن انتاج الورق والكرتون خلال أكتوبر الماضي، لعدم وجود طلبيات بسبب حالة الركود في السوق وإغراقه الورق المستورد متدني السعر عالي الجودة.



أضافت في تقرير لها، أن حجم الخسائر للشركة ارتفعت في اكتوبر الماضي إل 8.23 مليون جنيه، لتحقق خسائر بـ27.8 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر، مقابل خسائر بلغت 23.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



أرجعت الشركة ارتفاع خسائرها خلال الربع الأول إلى انخفاض كميات الإنتاج والمبيعات وإيرادات النشاط لتقادم الماكينات والركون في سوق الورق.



بالإضافة إلى الزيادات في أسعار الخامات والكهرباء والمواد البترولية و انخفاض في قيمة مخزون الإنتاج.

