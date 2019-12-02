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توك شو

ريهام غلاب تكشف تفاصيل مبادرة الحد من انتشار العدوى.. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:01 ص
الدكتورة ريهام غلاب
الدكتورة ريهام غلاب
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة ريهام غلاب، مديرة مبادرة "100 مليون صحة للأمراض غير السارية"، إن مبادرة "الحد من انتشار العدوى" تعد جزءا لا يتجزأ من مبادرة 100 مليون صحة من ناحية الأمراض السارية أو فيروس سى.

وأضافت غلاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أنه من الخطر الشديد أن نجد المواطنين حتى الآن يتوجهون إلى صالونات قص وتجميل الشعر ويستخدمون أدوات غيرهم.

وتابعت الدكتورة ريهام غلاب، أنه لابد لكل شخص أن يكون له أدواته الشخصية لكي لا يكون عرضة للاصابة بالامراض المعدية والخطيرة.

وأوضحت أن مبادرة الحد من انتشار العدوى تقدم التوعية الصحية لصالونات التجميل والأندية الصحية، مشيرة إلى أنه سيكون هناك عيادات متنقلة للتوعية بالإقلاع عن التدخين في الجامعات والمولات قريبًا.

وأكدت الدكتورة نهلة غلاب، أنه بعد فترة قصيرة ستكون مصر خالية من فيروس سي لاكتشافه مبكرا ومعالجته أولا بأول، مضيفة أنه يجب أن يكون لدى الشعب المصرى وعي بمدى خطورة استخدام أدوات الغير فى صالونات قص وتجميل الشعر.
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