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رياضة

نجوم الهلال يتغلب على فريق y20 في مباراة اعتزال ياسر القحطاني..فيديو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:27 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تمكن فريق نجوم الهلال من التغلب على فريق y20 الذي يقوده الأسطورة ياسر القحطاني، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، بنتيجة 5-4، خلال حفل اعتزاله لعب كرة القدم، بعد مسيرة حافلة مكللة بالنجاح.

و لعب ياسر القحطاني الشوط الأول مع فريق Y20 تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وخاض الشوط الآخر مع نجوم الهلال.

انتهى الشوط الأول من مباراة اعتزال ياسر القحطاني بين فريق Y20 ونادي الهلال على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، بتقدم الزعيم بنتيجة 3/ 1.

وتألق الأخطبوط محمد الدعيع خلال مباراة اعتزال ياسر القحطاني وحرم القناص من هز الشباك في الدقيقة 18، بعدما تألق وأبعد تسديدته، وسط تحية كبيرة من الجماهير.

وتمكن القناص ياسر القحطاني من تسجيل الهدف الأول في شباك الدعيع في الدقيقة 27، من تسديدة قوية بعد تلقيه تمريرة مميزة من أسطورة روما الإيطالي فرانشيسكو توتي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بنتيجة 3/ 1.

واستطاع رونالدينهو أن يحرز الهدف الثاني لفريق أصدقاء ياسر، ثم سجل رونالدينهو الهدف الثالث على حساب الهلال، وأعقبه يليهامسون بالهدف الرابع لفريق أصدقاء ياسر، واختتمت المباراة بهدف وليهامسون للهلال.
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