النواب الليبي: اتفاق أردوغان - السراج رقصة الطائر المذبوح لحكومة الوفاق.. فيديو

قال عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج غير دستورية ولم تؤدي اليمين القانونية الدستورية أمام السلطة التشريعية، مضيفا أن المحاكم الليبية أعلنت بطلان الاتفاق المبرم بين السراج وأردوغان.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «علي مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن فايز السراج لا يتحكم في شئ بليبيا والجيش الوطني يسيطر على 90% من ليبيا.



وتابع ما يريده أردوغان من عبث في ليبيا وسوريا لا يخدم الشعب التركي ولا علاقة تركيا مع الدول العربية، بعد تعاون إردوغان مع الجماعات المتطرفة ودعمها بعدما نشرت الفساد في بعض الدول العربية.



وأردف أن اتفاق «أردوغان-السراج» بمثابة «رقصة الطائر المذبوح أو الرقصة الأخيرة» للسراج وحكومته التي فعلت ما فعلته لأردوغان من أجل حماية الميليشيا التي تحارب الجيش الوطني في طرابلس، ولكي يحمى السلطة الوهمية للسراج .



وأوضح أن السراج مستعد لتقدم أي تنازلات من أجل الحصول على طائرات مسيرة ومدرعات لضرب الجيش الوطني الليبي ،ولكن الجيش الوطني الليبي يبذل كل جهوده من أجل انهاء المعارك في طرابلس، لافتا إلى أنه بخسارة حكومة الوفاق لمعركة طرابلس فإنها خسارة كبيرة للأتراك والقطرين .