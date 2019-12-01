جاريدو يتحدث لـ صدى البلد عن جماهير الأهلي ونهائي الكونفدرالية والفوز الأول مع النجم الساحلي

حقق فريق النجم الساحلي، الفوز أمام النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا تحت قيادة خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الحالي لفريق النجم الساحلي والسابق للأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.





وقال خوان كارلوس جاريدو، لـ "صدى البلد"، في اتصال عبر رقمه على "واتساب"، كشف عبره عن سبب التفوق على الأهلي في هذه المباراة، والطريقة التي درس بها الأهلي، وحاول أن يتخطى عيوب فريقه، وتحقيق الفوز على المارد الأحمر.





وقال جاريدو إنه، مازال يتذكر طريقة لعب النادي الأهلي واللاعبين المميزين الذين يجتهدون حتى الدقيقة الأخيرة، أمثال وليد سليمان، وأحمد فتحي.





وأضاف جاريدو، أنه يشتاق إلى جماهير الأهلي منذ أن تركهم في آخر مباراة هامة له مع الأهلي في نهائي الكونفدرالية الأفريقية عندما ملأت الجماهير أرجاء إستاد القاهرة، وتحقيق البطولة في وقت عصيب.





وتابع جاريدو "دعم الجماهير للأهلي كان عامل اساسي لفوزهم باستمرار، وهذا ما يفتقده لاعبي الأحمر في الوقت الحالي ولكنهم يقدمون أفضل ما لديهم لتحقيق البطولات، ولكن الجماهير ستسهل المهمة أكثر على الأهلي".





وبسؤاله عن فايلر قال جاريدو "الأهلي مازال يلعب بطريقة تكتيكي والمدير الفني الجديد لم يضيف للفريق شيئًا، وذلك ظهر خلال المباراة وتحقيق النجم للفوز".





وبخصوص المشاكل الإدارية في نادي النجم الساحلي وتكريم رمضان صبحي قال: نحن نركز حاليًا على التأهل الى الدور المقبل والفوز في المباريات القادمة وتخطي دور المجموعات، والحفاظ على تمسكنا بالدوري التونسي، ونوه الى أنه لا يعلم شئ عن التكريم حيث انها أمور ادارية لا أتدخل بها.



