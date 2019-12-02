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منوعات

مشهد مرعب وصادم.. ركاب لعبة ملاهي يتطايرون فى الهواء ويسقطون على الأرض بعنف.. شاهد

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:21 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة لحظة سقوط عدد من الأشخاص من أرجوحة سريعة الحركة بمدينة ملاهي في تايلاند، بعد تعطل حزام الأمان المعدني الخاص بالأرجوحة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كان الشهود يصورون أصدقائهم أثناء ركوبهم الأرجوحة عندما تعطل حزام الأمان، حيث قذف نصف الركابين في الهواء وسقطوا بعنف على الأرض.

ووقعت المشاهد المروعة في مدينة ملاهي في لوبوري يوسط تايلاند ، مساء أمس.

وأفادت الصحيفة أن العمود المعدني الذي من المفترض أن يغلق على الركاب حزام الأمان كان معطل أثناء دوران الأرجوحة، حيث سقط الضحايا من أعلى الأرجوحة في مشهد مرعب ومؤلم.
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