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اقتصاد

المصري للدراسات الاقتصادية يناقش دعم ريادة الأعمال

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:59 م
لمركز المصري للدراسات
لمركز المصري للدراسات الاقتصادية
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آية الجارحي
يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: "التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال ريادة الأعمال: إصلاحات السياسات من واقع التجارب الدولية"، بمقر المركز بطريق صلاح سالم بالقاهرة.

ويشارك في الندوة كل من نيكولا إهلرمان، مستشار مستقل لشؤون السياسات والرئيس السابق لبرنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتنافسية، وسيرينا رومانو، خبيرة دولية في مجال النوع الاجتماعى.

وتشهد الندوة تعقيب كل من الدكتورة هانيا شلقامى، أستاذ بحوث مشارك بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحمد القلا، رئيس قطاع التكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة Ahead of the Curve، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.

وتهدف الندوة إلى مناقشة نتائج الدراسة التي أعدها المركز في ضوء التجارب الدولية المختلفة عن أهم العناصر التي تراها رائدات الأعمال ضرورية لتشغيل أعمالهن في البلاد المختلفة.

وتتطرق الندوة إلى دارسة محركات النجاح الرئيسية، وأوجه القصور التي يجب التغلب عليها، ومجالات تدخل الحكومات وتقديم الدعم.
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