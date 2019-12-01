ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

اقتصادية البرلمان تطالب بتحديث خطوط إنتاج شركات صناعة السيارات في مصر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:28 م
السيارات في مصر
السيارات في مصر
Advertisements
حسن رضوان
طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة تأهيل خطوط الإنتاج لدى شركتي النصر والهندسية للاستفادة من إمكانيات الشركة الصينية لتوفير استهلاك الغاز والسولار والوقود، لإنتاج اتوبيسات كهربائية ومركبات خاصة في مصر.

وأكد "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة الإسراع في توقيع اتفاقيات مع الشركات العالمية الأخرى وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين للاستثمار في مصر، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وتابع أن صناعة سيارات كهربائية يحافظ أيضا على البيئة من التلوث ولكن لابد من تحديث خطوط إنتاج الشركات السيارات الصناعية قبل البدء في ذلك.

يأتى ذلك بعد أن قام وفد من شركة دونج فينج الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، بزيارة إلى شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لبحث سبل التعاون المشترك.

تفقد الوفد كافة خطوط الإنتاج والعنابر بمصانع الشركتين، برفقة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية الدكتور مدحت نافع، وقيادات شركتي النصر والهندسية، وذلك للوقوف على حالة المصانع والمعدات والطاقة الإنتاجية والإمكانات المتاحة وتحديد الاحتياجات المطلوبة.

وشهدت الجولة تفقد معرض المنتجات السابقة لشركة النصر، وكذلك معرض لمنتجات الشركة الهندسية.

وتستهدف الوزارة إعادة إحياء شركة النصر للسيارات للعمل في إنتاج السيارات الكهربائية في ظل اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجى العالمى بالاتجاه نحو تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء، وتوجيهات القيادة السياسية للعمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بالنظر إلى أنها تعد مستقبل صناعة السيارات في العالم.

ومن المقرر أن يعقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع وفد شركة دونج فينج الصينية لاستعراض نتائج الزيارة واستكمال المفاوضات الجارية للتعاون المشترك في إنتاج السيارات الكهربائية.

يشار إلى أن وزير قطاع الأعمال العام، قام سبتمبر الماضي بزيارة الصين لبحث التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية فى مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صناعة البرلمان: تطوير شركة النصر للسيارات إضافة قوية للاقتصاد المصرى

وزير قطاع الأعمال العام يستعرض محاور تطوير الشركات التابعة وعددا من نماذج الإصلاح

قطاع الأعمال العام تستعرض محاور تطوير الشركات التابعة ونماذج الإصلاح.. وتؤكد: مرحلة جديدة من تحقيق الأرباح والقضاء على الخسائر

«قطاع الأعمال» تجري مفاوضات مع شركة صينية لتطوير النصر للسيارات

لتصنيع سيارة كهربائية.. دونج فينج الصينية تزور النصر والهندسية للسيارات

بشرى للمصريين.. خفض سعر تعريفة المواصلات بعد تشغيل الأتوبيسات الكهربائية

ترشيحاتنا

خاص | مديرو أمن جدد للقاهرة والجيزة والسويس

وزير الشباب: القيادة السياسية منحت الثقة للشباب في صناعة المستقبل والمشاركة في مناقشة الشأن العام

اخبار الزمالك اليوم.. مفيش قناة فضائية.. وإصابة ميتشو بالسرطان.. وطارق حامد يطلب 20 مليونا

2 مكرر .. واقعة مثيرة في مباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا

بعد نشر فيديوهات مسيئة لها | تعرف على العقوبة القانونية لـ«جوهرة»| شاهد

يسبب كوارث صحية | توقف عن تناول البيض بهذه الطريقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة نفعلها عند صنع الكيكة تسبب التسمم المعوي

نجع حمادي الأشهر في الإنتاج.. عصارات العسل الأسود.. صناعة تاريخيه تبحث عن التطوير

من ورا الستار .. مريام فارس تبرز مجوهراتها وتثير فضول الجمهور