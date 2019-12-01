اقتصادية البرلمان تطالب بتحديث خطوط إنتاج شركات صناعة السيارات في مصر

طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة تأهيل خطوط الإنتاج لدى شركتي النصر والهندسية للاستفادة من إمكانيات الشركة الصينية لتوفير استهلاك الغاز والسولار والوقود، لإنتاج اتوبيسات كهربائية ومركبات خاصة في مصر.



وأكد "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة الإسراع في توقيع اتفاقيات مع الشركات العالمية الأخرى وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين للاستثمار في مصر، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.



وتابع أن صناعة سيارات كهربائية يحافظ أيضا على البيئة من التلوث ولكن لابد من تحديث خطوط إنتاج الشركات السيارات الصناعية قبل البدء في ذلك.



يأتى ذلك بعد أن قام وفد من شركة دونج فينج الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، بزيارة إلى شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لبحث سبل التعاون المشترك.



تفقد الوفد كافة خطوط الإنتاج والعنابر بمصانع الشركتين، برفقة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية الدكتور مدحت نافع، وقيادات شركتي النصر والهندسية، وذلك للوقوف على حالة المصانع والمعدات والطاقة الإنتاجية والإمكانات المتاحة وتحديد الاحتياجات المطلوبة.



وشهدت الجولة تفقد معرض المنتجات السابقة لشركة النصر، وكذلك معرض لمنتجات الشركة الهندسية.



وتستهدف الوزارة إعادة إحياء شركة النصر للسيارات للعمل في إنتاج السيارات الكهربائية في ظل اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجى العالمى بالاتجاه نحو تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء، وتوجيهات القيادة السياسية للعمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بالنظر إلى أنها تعد مستقبل صناعة السيارات في العالم.



ومن المقرر أن يعقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع وفد شركة دونج فينج الصينية لاستعراض نتائج الزيارة واستكمال المفاوضات الجارية للتعاون المشترك في إنتاج السيارات الكهربائية.



يشار إلى أن وزير قطاع الأعمال العام، قام سبتمبر الماضي بزيارة الصين لبحث التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية فى مصر.