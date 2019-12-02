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رياضة

دوري 2000 | المنيا يبدأ الموسم بفوز قاسٍ على ديرمواس بسداسية نظيفة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:06 ص
مواليد 2000بنادي
مواليد 2000بنادي المنيا
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كتب : رباب الهوارى
نجح فريق كرة القدم مواليد 2000 بنادي المنيا قي تحقيق فوز كبير بمستهل مبارياته بدوري المنطقة، على فريق مركز شباب ديرمواس بستة أهداف نظيفة.

وسيطر لاعبو المنيا بشكل كامل على المباراة التي أقيمت بملعب المنيا الجديدة ، وسجلوا الأهداف عن طريق كل من: احمد يحيي( ٤ اهداف ) ،انور يحيي و علي يسري الشهير "حمادة النص" ( هدف لكل منهما )، ليحصد الفريق اول ٣ نقاط بالموسم.

ويقود فريق المنيا مواليد 2000 هذا الموسم كل من : ربيع السيد مديرا فنيا، د. محمد خيري مدربا عاما ، اسماعيل مصطفى مدربا عاما، د. هشام عبد الحليم، و محمد يسري مدربي حراس مرمى، د.محمد صلاح اخصائي علاج طبيعي ، د. عصام طلعت ، ود.احمد عمر مدربي احمال ، وحازم جمال مديرا إداريا، بينما يتولى الدكتور يحيي كامل ادارة قطاع الناشئين، وهاني صدقي مشرفا على القطاع من قبل مجلس الادارة.
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