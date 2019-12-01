2 مكرر .. واقعة مثيرة في مباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا

شهدت مباراتا قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في إطار الجولة الأولي بدور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا واقعة مثيرة.



تلقى الشياطين الحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر خسارة أمام نظيره فريق النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمع بينهما فى رادس فيما خسر الفارس الأبيض بقيادة الصربي ميتشو أمام مازيمبى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الكونغو.



وقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" باختيار الحكم البتسواني جوشوا بوندو لإدارة مباراتين متتاليتين للنادي الأهلي أمام كانو سبورت التي انتهت بنتيجة 0 - 4 التى أقيمت فى إطار دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا ثم لقاء الأهلي أمام النجم الساحلي فى المباراة التى تليها فى افتتاحية دور المجموعات بدورى الأبطال الإفريقي.



فيما قامت لجنة حكام الكاف باختيار الحكم المالي محمدو كيتا لإدارة مباراتين متتاليتين لنادى الزمالك حيث قام بإدارة مباراة الأزمة بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا والتى شهدت عدم حضور الفريق السنغالي ثم إعلان فوز القلعة البيضاء تلاها تجميد الكاف النتيجة ثم إعادتها وفوز الفارس الأبيض باللقاء وصعوده إلى دور المجموعات ويدير نفس الحكم المالي لقاء الزمالك مع مازيمبي الكونغولي.



يذكر أن مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب قرر تقديم شكوى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف ضد البتسواني جوشوا بوندو حكم مباراة الأهلى والنجم الساحلى التي أقيمت مساء الجمعة على أرض ملعب استاد رادس وخسرها الأهلي بهدف مقابل لا شيء في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.



