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اقتصاد

صناعة الأخشاب تطلق مؤتمرا للتصدير لإفريقيا منتصف الشهر الجاري

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:32 ص
منتجات أخشاب
منتجات أخشاب
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ولاء عبد الكريم
تنظم غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، مؤتمر تحت عنوان" فتح آفاق تصدير الأثاث الي أفريقيا " خلال 16 من الشهر الجاري الجاري بمحافظة دمياط وبالتنسيق مع المركز المصري الافريقي للتصدير والاستيراد .

قال بيان صادر عن الغرفة إن المركز المصري الأفريقي للتصدير والاستيراد تم إنشاؤه بناء على مبادرة (مصر في قلب افريقيا) تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل علي زيادة التبادل التجاري الحر بين مصر وأفريقيا.

ترتكز المبادرة على إقامة مجمع لصناعة الأثاث في دولتين من الدول الأفريقية، الأولي في أوغندا بالمنطقة الحرة بالعاصمة كمبالا سيتي.

تم الاتفاق مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية في أوغندا على المجمع ووافق على المساعدة في إنهاء الإجراءات كما تم الاتفاق مع شركة مقاولات مصرية لتنفيذ المجمع وسيتم مخاطبة بنك مصر والبنك الأهلي المصري والعربي الأفريقي لتمويل المشروع ونفس الخطوات سيتم اتخاذها في العاصمة التنزانية دار السلام .
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مبادرة من غرفة صناعة منتجات الاخشاب لفتح أفاق تصدير الأثاث إلى أفريقيا

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