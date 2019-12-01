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فن

بخبرات هوليود .. فيلم الحارث يجمع أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:22 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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أحمد إبراهيم
تعاقدت شركة سكوب للأنتاج الفنى والسينمائي مع النجمة ياسمين رئيس لتنضم لأسرة فيلم "الحارث" إلى جانب النجم أحمد الفيشاوي.

طبقا لما صرح به محمد نصار المشرف العام على الإنتاج والفيلم يخرجه محمد نادر في أول أعماله الطويلة.

ويضيف نصار أنه سيكون فيلما مملؤ بالأثارة والتشويق، وسيستعين في صناعته بخبرات من هوليود.

وانهى نصار حديثه ان الشركة لديها خطة إنتاج متنوعة خلال عام 2020 ، وأنهم حريصون على تقديم محتوى متميز قادر على المنافسة سيتم الإعلان عن باقي ملامحها تباعا.
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