أجرتها مقابل 50 جنيها.. خط نجدة الطفل يكشف تفاصيل تعذيب طفلة على يد متسولة.. فيديو

أكد صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة أنه في شهر أكتوبر الماضي تصادف وجود متسولة ومعها طفلة وبها أثار وعلامات تعذيب مؤكدا أنه تم القبض على السيدة المتسولة وعرضها على النيابة.



وأضاف رئيس خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أنه بعرض السيدة المتسولة على النيابة أكدت أن الطفلة ليست ابنتها وإنما أجرتها من شخص مقابل 50 جنيها يوميا، للتسول بها فى الشوارع ومحطات المترو والأماكن العامة.



وتابع رئيس خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة أن النيابة أمرت بضبط وإحضار الشخص الذى أشارت له المتهمة، أنها أجرت الطفلة منه وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وأحالته للنيابة وتم عمل تحليل dna وتبين أنه ليس والدها مما يدل على أن الطفلة مختطفة منذ فترة طويلة.



وأشار رئيس خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة أن المتهمين يواجهون السجن من 10 سنوات إلى 15 سنة وستوجه لهم عدد من التهم منها اختطاف طفلة والاتجار في البشر.



وقال ئيس خط نجدة الطفل إن الطفلة الآن أصبحت فى وضع أفضل بعد أن خضعت للعلاج وتم وضعها بدار رعاية جيد مناشدا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مثل تلك الحالات عن طريق خط نجدة الطفل 16000