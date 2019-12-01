عن الضريبة الانتقائية | سعوديون يتساءلون.. والهيئة العامة للزكاة والدخل ترد

تفاعلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مع بعض الاستفسارات المتعلقة بالضريبة الانتقائية على السلع والمشروبات المحلاة والتي بدأ تطبيقها بالمملكة اليوم الأحد الأول من ديسمبر.



وجاء في أحد الاستفسارات: “هل تشمل الضريبة الانتقائية زيادة في أسعار البيبسي والردبول؟ وهل تطبق على الحلويات والكيكات؟



وردت الهيئة عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: “تٌعرّف المشروبات المحلاة بأنها أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب سواء كان جاهزًا للشرب، أو مركزات، أو مساحيق، أو جلّ، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب، وفيما يخص استفسارك عن ارتفاع الأسعار فهو خارج اختصاص الهيئة العامة للزكاة والدخل”.



وجاء في سؤال آخر وجهه أحد المواطنين بشأن السلع الخاضعة للضريبة السلع الانتقائية: “هل الجيلي والكريم كراميل تخضع لضريبة السلع الانتقائية؟”.



وردت الهيئة بقولها: “في حال كان المنتج مضافا إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب سواء كان جاهزًا للشرب، أو مركزات، أو مساحيق، أو جلّ، أو مستخلصات او أي صورة يمكن تحويله إلى مشروب سيكون خاضعا لضريبة السلع الانتقائية للمشروبات المحلاة.