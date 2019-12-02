ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لكل اسم حكاية .. قصر الزيان معبد من العصر البطلمي يحكي تاريخ الأجداد

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
قصر الزيان
قصر الزيان
Advertisements
منصور ابوالعلمين
تقع قرية قصر الزيان علي بعد 25 كم جنوب مدينة الخارجهة بالوادي الجديد, ويوجد بها معبد قصر الزيان من أهم المعابد الفرعونية بالمحافظة ويعود بناؤه إلى العصر البطلمي ,حيث شيد المبعد لعبادة ( أمون هيبت ) ويظهر علي جدرانه نقوش تحكي طقوس الملك أثناء تقديمه تمثال ( ماعيت ) للإله آمون على رأس كبش وسيمت قرية قصر الزيان نسبة إلى هذا المعبد.

يقول المؤرخ محمد جابر حال المعبد كحال العديد من المعابد الأثرية والمزارات التي يبلغ عددها حوال140 مزارا منتشرة بربوع الواحات أغلبها فى الصحراء ، فالمعبد تحول إلى أطلال وأصبح عبارة عن اطلال إندثر تحتها تاريخ الأجداد.

وأوضح جابر ,أن المعبد انهالت عليه الأتربة من كل جانب بفعل الرياح والعواصف الترابية المستمرة فضلا عن قلة البعثات الأثرية التي تعمل على إعادة بناء تلك الأماكن الأثرية.

يقول أحمد سعيد من أهالي المنطقة أن المعبد له ذكريات جميله فقديما كانت الرحلات المدرسية تقوم بزيارة هذا المكان باستمرار فضلا عن وفود أعداد كبيرة من السياح الأجانب والتي كانت تزورمعبد الغويطة وقصر الزيان إلا أنه فجأة وعلى مدار السنوات الماضية بدأت نسبة الوفود تقل باستمرار لتندثر تمامًا خلال السبع سنوات الماضية، مشيرا إلى أن السياحة كانت مصدر رزق كبير للعديد من أهالى القرية الذين يعملون فى صناعة المنتجات البيئية .

وذكر أن المعبد جدرانه تساقطت فضلا عن أن أحجار كثيرة منقوشة تحكي تاريح القصر اندثرت تحت الرمال ,فضلًا عن وجود ممرات وسراديب من العصر البطلمى انهارت أمام الإهمال.

ولفت إلى أن معبد قصر الزيان من المعابد الأثرية التي لها تاريخ عريق حيث كان يتوافد علية العديد من الأجانب من مختلف الجنسيات , ولكن تجاهل مسئولي الآثار له جعله في طي النسيان الأمر الذي أدى إلى تهالك الجدران وأصبح عبارة عن أطلال تحكي تاريخ الأجداد .

من جانبه أوضح خالد حسن مدير تنشيط السياحة بالمحافظة , أن الوادى الجديد تنعم بالكثير من الآثار التى لاتجد من يهتم بها ومنها مازال لم يكتشف بعد مطالبا الحكومة بضرورة الاهتمام ودعم المناطق الأثرية بالواحات لأنها تحتوى على الكثير من الكنوز والتي مازالت مدفونة تحت الرمال ولم تكتشف بعد.
لكل اسم حكاية .. قصر الزيان معبد من العصر البطلمي يحكي تاريخ الأجداد
لكل اسم حكاية .. قصر الزيان معبد من العصر البطلمي يحكي تاريخ الأجداد
لكل اسم حكاية .. قصر الزيان معبد من العصر البطلمي يحكي تاريخ الأجداد
لكل اسم حكاية .. قصر الزيان معبد من العصر البطلمي يحكي تاريخ الأجداد
لكل اسم حكاية .. قصر الزيان معبد من العصر البطلمي يحكي تاريخ الأجداد
Advertisements

ترشيحاتنا

اقض على الكوليسترول وضغط الدم بنوع خارق من البذور

أخبار الفن..الراقصة جوهرة تعلق على أزمة الفيديوهات الإباحية..بسمة وهبة تخرج عن صمتها .. وحميد الشاعري في ظهور نادر مع زوجته

بسمة وهبة: أنا بقالي كتير ساكتة بس قررت أتكلم| فيديو

الدمعة .. نوكيا تعيد تقديم هاتف 7610 من جديد

شاهد .. عامل كاد يحرق حيًا بعد انفجار فرن

فضيحة للرياضة القطرية.. الأولوية للمجنسين عن القطريين لرفع راية منتخب بلادهم

AdvertisementS

محمود كهربا يرد على أنباء توقيعه للأهلي |شاهد

بعد فسخ تعاقده .. رسالة حمدي النقاز لجماهير الزمالك وزملائه

نشرة الفن.. أول تعليق من جوهرة على الفيديو الإباحى.. وعمر فاروق الفيشاوى يكشف اللحظات الأخيرة فى حياة والده

اقض على الكوليسترول وضغط الدم بنوع خارق من البذور

صدمة للجماهير.. مرتضى منصور يلغي إطلاق قناة الزمالك لهذا السبب

بسمة وهبة: أنا بقالي كتير ساكتة بس قررت أتكلم| فيديو

النقاز يفسخ عقده مع الزمالك.. ثلاثية مازيمبي تشعل أزمة طارق حامد وساسي

حمدي النقاز يرهن استمراره مع الزمالك بشرط .. اعرف التفاصيل

مشهد مرعب وصادم.. ركاب لعبة ملاهي يتطايرون فى الهواء ويسقطون على الأرض بعنف.. شاهد

كيفية حفظ القرآن الكريم بسهولة.. تعرف على 8 أمور تعينك على الفهم السريع

انقطع عن التدريب .. النقاز يودع زملاءه بالزمالك عبر السوشيال ميديا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم خالد الغندور.. ويقول للاعبين: مالكوش فلوس عندي.. حقيقة إعادة مباراة الأهلي والنجم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية .. قصر الزيان معبد من العصر البطلمي يحكي تاريخ الأجداد

شيك وغير مكلف.. 20 صورة لتزيين منزلك بـ الأرفف الخشبية

عادة نفعلها عند صنع الكيكة تسبب التسمم المعوي