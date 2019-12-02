تقادم وحدة إنتاج حامض النيتريك بمصنع كيما القديم بأسوان سبب تسرب الأدخنة

أيام قليلة مرت على واقعة تعرض 84 طالبة ومعلمة بمدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية للبنات بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان لاختناق رئوى نتيجة تسرب أدخنة من مصنع كيما القديم الأسبوع الماضى، وعلى الفور تم نقلهن لمستشفى أسوان الجامعى، ومستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة ، وتماثلن للشفاء وتم خروجهن من المستشفيات.



فيما قرر محافظ أسوان السابق وقف تشغيل وحدة حامض النيتريك بالمصنع لحين توفيق أوضاعه البيئية، كما قررت وزارة البيئة تشكيل لجنة وإعداد تقرير عن حالة المصنع .



وفى هذا الإطار أشار الدكتور ممدوح السيد رئيس فرع جهاز شئون البيئة بأسوان بأن اللجنة التى تم تشكيلها من وزارة البيئة قامت بتفقد مصنع كيما القديم لتحديد سبب الأدخنة المتسربة من المصنع والتى أدت إلى حدوث حالات اختناق للطالبات والمعلمات بمنطقة المحمودية حيث أكدت اللجنة على أن تقادم وحدة إنتاج حامض النيتريك بالمصنع هو السبب الرئيسى لهذه الأدخنة حيث يعود عمرها إلى عام 1956 أى منذ إنشاء المصنع.



وتابع بأنه تم من قبل تحرير العديد من التقارير والمخالفات ضد المصنع خلال الفترات السابقة نتيجة تسرب كميات من الأدخنة التى تضر بصحة الإنسان، وطالب الجهاز من إدارة المصنع بضرورة إحلال وتجديد هذه الوحدة أو استبدالها بوحدة جديدة وهو ما لم يحدث.



وأكمل بأن نقص الأكسجين عند تشغيل هذه الوحدة هو السبب الرئيسى لتسرب غاز الأمونيا بشكل كثيف مما أدى لاختناق الطالبات، وهى مشكلة مزمنة ومتكررة فى هذه الوحدة منذ سنوات طويلة ، وكانت هذه الأدخنة تتجه فى المعتاد ناحية الجنوب بعيدًا عن الكتلة السكنية لذلك لم يعان منها المواطنون بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ولكن فى الواقعة الأخيرة تسببت الرياح فى تغيير مسار الأدخنة وتوجهها إلى المنطقة السكنية فى المحمودية مما أدى إلى حدوث حالات الاختناق لدى الطالبات داخل إحدى المدارس، وأن وحدة حامض النيتريك فى مصنع كيما مغلقة حاليًا بناءً على قرارات الجهات المختصة والتى تم اتخاذها نتيجة التقارير المسبقة التى أعدها فرع جهاز شئون البيئة بأسوان خلال الفترات الماضية.



ومن جانبه قال المهندس جمال إسماعيل نائب رئيس شركة كيما أسوان بأن عقب تسرب الأدخنة والانبعاثات من المصنع تم على الفور فصل وحدة النيتريك والتى تتم بإجراءات معينة ووقف هذه الانبعاثات، ويحاول المصنع تلافى هذه المشاكل خاصة أن المصنع القديم منشأ من الستينيات، وبالتالى البيئة الحالية للمصنع تختلف عن القديمة وقت إنشاء المصنع، وأن مشروع مصنع كيما الجديد سيقضى على هذه المشكلة، بالإضافة إلى شراء وحدة أكسجين جديدة تعمل للتغلب على شراء الأكسجين من محافظات الوجه البحرى.



وأشار جمال إسماعيل بأن هذه الواقعة لتسرب الإنبعاثات يرجع إلى اعتماد المصنع القديم بوحدة إنتاج حمض النيتريك على الأكسجين، فكانت كمية الأكسجين قليلة وظهرت بشكل واضح مع طلوع الشمس ، وتصادف هذا اليوم أن اتجاه الريح معاكس ، ونظرًا لأن منطقة المحمودية بمدينة أسوان مرتفعة وتبعد نحو 2 كم عن المصنع بالجهة الشمالية فقد أدى ذلك الى تعرض بعضبع الطالبات والمعلمات بالمدرسة حيث تابعت إدارة المصنع الحالة الصحية للطالبات حتى خروجهن من المستشفى.