ترامب يؤكد التزامه بالقضاء على الإيدز في الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، التزامه بالقضاء على مرض الإيدز في الولايات المتحدة خلال 10 سنوات، معربا عن دعمه للمصابين بالمرض.



وكتب ترامب - عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأحد: "في اليوم العالمي للإيدز، تعبر السيدة الأولى (ميلانيا ترامب) وأنا عن دعمنا لأولئك الذين يعيشون بفيروس (إتش.آي.في)/(إيدز) وننعي الأرواح التي فقدناها".



وأضاف الرئيس الأمريكي: "نعيد التأكيد على التزامنا" بالقضاء على فيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (إيدز) في الولايات المتحدة، "حيث سنقضي على الإيدز خلال 10 سنوات". وتابع: "البرنامج بدأ بالفعل. القيادة الأمريكية أثبتت أنها سويا بإمكانها إنقاذ حيوات".