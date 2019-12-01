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أخبار العالم

ترامب يؤكد التزامه بالقضاء على الإيدز في الولايات المتحدة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:13 م
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أ ش أ
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، التزامه بالقضاء على مرض الإيدز في الولايات المتحدة خلال 10 سنوات، معربا عن دعمه للمصابين بالمرض.

وكتب ترامب - عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأحد: "في اليوم العالمي للإيدز، تعبر السيدة الأولى (ميلانيا ترامب) وأنا عن دعمنا لأولئك الذين يعيشون بفيروس (إتش.آي.في)/(إيدز) وننعي الأرواح التي فقدناها".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نعيد التأكيد على التزامنا" بالقضاء على فيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (إيدز) في الولايات المتحدة، "حيث سنقضي على الإيدز خلال 10 سنوات". وتابع: "البرنامج بدأ بالفعل. القيادة الأمريكية أثبتت أنها سويا بإمكانها إنقاذ حيوات".
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