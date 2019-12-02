الغرفة التجارية: نستهلك في الشهر 60 ألف طن من الفول.. فيديو

قال أحمد الباشا رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية، إننا ننتج 10% من استهلكنا للفول كما أننا نستهلك في الشهر من 50 إلى 60 ألف طن، مشيرا إلى أن إنتاجنا من الفول البلدى يصل إلى 100 أو 150 ألف.



وتابع الباشا " في تصريحات تليفزيونية، أننا دخلنا في أزمة محصول الفول منذ شهر 11 الماضي وأصبحت مستمرة حتى شهر 5 وهذا هو شهر حصاد الفول البلدى، فقمنا بالاعتماد عليه حتى الآن.



وأضاف رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية، أننا قمنا بالضغط علي لزيادة إنتاجية الفول البلدى هذا العام، لأننا قمنا بالاستهلاك بكمية كبيرة خلال الفترة الماضية، وبالتالي فإن الفول البلدى لا يمثل إلا 10% من استهلكنا بالإضافة إلى أن الفول المستورد انخفض سعره من 18 جنيها إلى 9 جنيهات .



وأوضح " الباشا " أن الفول المستورد أقل جودة من الفول البلدى ويرجع طعمة في النهاية حسب طريقة عملة، لافتا إلى أن لدينا 120 مليون شخص يأكلون الفول يوميًا ونحن لا نملك الرقعة الزراعية التي تقوم بتغطية هذا العدد.



واستكمل " الباشا " أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لتطوير المشاريع الزراعية لأننا منذ 35 عاما الماضية لم تقوم مصر بعمل مشروع زراعي واحد، متابعا أن لدينا اليوم مليون ونصف فدان بالاضافة الي 150 ألف صوبة وهذا ما اتجه إليه الرئيس في مجال الزراعة .