الخميس.. انطلاق معرض القاهرة الدولي للأخشاب بمشاركة 50 شركة مصرية.. وبرلمانيون: يساهم فى تخفيض سعر الدولار.. ويؤكدون: مصر تتميز في صناعة الأثاث على مستوى العالم

صناعة البرلمان:
محافظة دمياط فتحت أبوابها لتصدير لأمريكا
برلماني يطالب بالتوسع في إعداد معارض دولية لتخفيض اسعار الموبيليا في الاسواق
اقتصادية النواب:
برلماني يطالب بالتوسع في إعداد معارض دولية لتخفيض اسعار الموبيليا في الاسواق
اقتصادية النواب:
أعداد معارض دولية بالقاهرة يساهم في زيادة نسبة الصادرات
أعلنت إدارة معرض القاهرة الدولي للأخشاب ومكونات الأخشاب في نسخته الخامسة، والذي من المقرر انطلاقه الخميس المقبل الموافق 5 ديسمبر الجاري ويستمر لأربعة أيام، عن وصول عدد الشركات المحلية المشاركة بالمعرض لـ 50 شركة.
قال وائل القاضي، العضو المنتدب لشركة فيجن فيرز، التي تتعاون في تنظم النسخة الخامسة للمعرض، إن هناك احتمالية كبيرة لزيادة عدد الشركات المحلية المشاركة بالمعرض خلال اليومين المقبلين.
ويحتضن مركز القاهرة للمعارض والمؤتمرات بمدينة نصر النسخة الخامسة للمعرض، والذي يأتي تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال حسين كمال مدير المعرض، إن مساهمة جهات عديدة برعاية المعرض في نسخته الخامسة يؤكد على وعي القائمين على الصناعة بمصر بأهمية المعرض، ودوره الحيوي في إعلاء القيمة التنافسية للمنتجات المصرية وتوفير التكنولوجيا المتطورة للعاملين بالقطاع ممن يشاركوا في فعاليات المعرض، "والمساهمة في نقل المعرفة من جميع دول العالم المتميزة في هذا القطاع إلى السوق المصرية".
وأكد كمال، أن حجم المشاركة للشركات في تزايد مستمر، بالإضافة إلى أن هناك قائمة كبيرة من الشركات سيتم إعلان مشاركتها خلال اليومين المقبلين، نظرًا للزخم الكبير الذي حققتة النسخة الماضية للمعرض بمصر، بالإضافة إلى عدة وفود، مضيفًا: "يشارك النسخة الخامسة للمعرض 200 ماركة عالمية من 32 دولة، بالإضافة إلى زائرين من 18 دولة.
وفي المقابل، أيد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، انطلاق معرض القاهرة الدولي للأخشاب ومكونات الأخشاب في نسخته الخامسة والذي من المقرر انطلاقها الخميس المقبل الموافق 5 ديسمبر، ويستمر لأربعة أيام، عن وصول عدد الشركات المحلية المشاركة بالمعرض لـ 50 شركة.
وأضاف " البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن محافظة دمياط فتحت أبوابها لتصدير لأمريكا فاصبحت مصر تتميز في صناعة الأثاث على مستوى العالم، ولكن بعد قيام جنوب شرق آسيا بالدخول في المنافسة في مجال الأثاث في مصر أصبح من الضروري أن تقوم الحكومة المصرية بجهود أكبر للترويج للاثاث المصري حول العالم.
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن ضرورة التوسع في أعداد معارض دولية بالقاهرة وتعاون وزارة الصناعة وقطاع الأعمال والسياحة في هذه المعارض من أجل وضع خطة كاملة تستهدف عملية توفير جميع المعلومات اللازمة بطريقة تشويقية للقادمين من الخارج في هذه المعارض بالاضافة إلى عمل زيارة ابرز الاماكن السياحية في مصر بأسعار مخفضة.
كما طالب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة إعداد 4 معارض دولية في العام الواحد في جميع المجالات لزيادة نسبة الصادرات إلى الخارج فضلا عن توفير العملة الصعبة.
وقال "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التوسع في إعداد معارض دولية يساهم في زيادة المبيعات المنتجات حول العالم حيث أن هذه المعارض يشترك فيها العديد من الدول حول العالم، مما ينتج عنها تخفيض في سعر الدولار، الذي ينعكس على انخفاض أسعار الخشب والمنتجات في السوق.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن جميع دول العالم تتجه إلى إعداد معارض دولية لعرض المنتجات الخاصة بهم حول العالم ، مؤكدًا أن من أبرز هذه الدول الصين التي تتميز بانخفاض أسعار منتجاتها.
وأشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أيضا بجهود الدولة في انطلاق معرض القاهرة الدولي للأخشاب ومكونات الأخشاب في نسخته الخامسة والذي من المقرر انطلاقها الخميس المقبل الموافق 5 ديسمبر، ويستمر لأربعة أيام، عن وصول عدد الشركات المحلية المشاركة بالمعرض لـ 50 شركة.
وقال "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إعداد معارض دولية بالقاهرة يساهم بشكل كبير في زيادة نسبة الصادرات في مصر فضلا عن توفير العملة الصعبة في مصر، مؤكدًا على ضرورة زيادة عدد المعارض الدولية لتشجيع الشباب أيضا على التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أعلنت إدارة معرض القاهرة الدولي للأخشاب ومكونات الأخشاب في نسخته الخامسة، والذي من المقرر انطلاقه الخميس المقبل الموافق 5 ديسمبر الجاري ويستمر لأربعة أيام، عن وصول عدد الشركات المحلية المشاركة بالمعرض لـ 50 شركة.
قال وائل القاضي، العضو المنتدب لشركة فيجن فيرز، التي تتعاون في تنظم النسخة الخامسة للمعرض، إن هناك احتمالية كبيرة لزيادة عدد الشركات المحلية المشاركة بالمعرض خلال اليومين المقبلين.
ويحتضن مركز القاهرة للمعارض والمؤتمرات بمدينة نصر النسخة الخامسة للمعرض، والذي يأتي تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال حسين كمال مدير المعرض، إن مساهمة جهات عديدة برعاية المعرض في نسخته الخامسة يؤكد على وعي القائمين على الصناعة بمصر بأهمية المعرض، ودوره الحيوي في إعلاء القيمة التنافسية للمنتجات المصرية وتوفير التكنولوجيا المتطورة للعاملين بالقطاع ممن يشاركوا في فعاليات المعرض، "والمساهمة في نقل المعرفة من جميع دول العالم المتميزة في هذا القطاع إلى السوق المصرية".
وأكد كمال، أن حجم المشاركة للشركات في تزايد مستمر، بالإضافة إلى أن هناك قائمة كبيرة من الشركات سيتم إعلان مشاركتها خلال اليومين المقبلين، نظرًا للزخم الكبير الذي حققتة النسخة الماضية للمعرض بمصر، بالإضافة إلى عدة وفود، مضيفًا: "يشارك النسخة الخامسة للمعرض 200 ماركة عالمية من 32 دولة، بالإضافة إلى زائرين من 18 دولة.
وفي المقابل، أيد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، انطلاق معرض القاهرة الدولي للأخشاب ومكونات الأخشاب في نسخته الخامسة والذي من المقرر انطلاقها الخميس المقبل الموافق 5 ديسمبر، ويستمر لأربعة أيام، عن وصول عدد الشركات المحلية المشاركة بالمعرض لـ 50 شركة.
وأضاف " البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن محافظة دمياط فتحت أبوابها لتصدير لأمريكا فاصبحت مصر تتميز في صناعة الأثاث على مستوى العالم، ولكن بعد قيام جنوب شرق آسيا بالدخول في المنافسة في مجال الأثاث في مصر أصبح من الضروري أن تقوم الحكومة المصرية بجهود أكبر للترويج للاثاث المصري حول العالم.
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن ضرورة التوسع في أعداد معارض دولية بالقاهرة وتعاون وزارة الصناعة وقطاع الأعمال والسياحة في هذه المعارض من أجل وضع خطة كاملة تستهدف عملية توفير جميع المعلومات اللازمة بطريقة تشويقية للقادمين من الخارج في هذه المعارض بالاضافة إلى عمل زيارة ابرز الاماكن السياحية في مصر بأسعار مخفضة.
كما طالب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة إعداد 4 معارض دولية في العام الواحد في جميع المجالات لزيادة نسبة الصادرات إلى الخارج فضلا عن توفير العملة الصعبة.
وقال "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التوسع في إعداد معارض دولية يساهم في زيادة المبيعات المنتجات حول العالم حيث أن هذه المعارض يشترك فيها العديد من الدول حول العالم، مما ينتج عنها تخفيض في سعر الدولار، الذي ينعكس على انخفاض أسعار الخشب والمنتجات في السوق.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن جميع دول العالم تتجه إلى إعداد معارض دولية لعرض المنتجات الخاصة بهم حول العالم ، مؤكدًا أن من أبرز هذه الدول الصين التي تتميز بانخفاض أسعار منتجاتها.
وأشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أيضا بجهود الدولة في انطلاق معرض القاهرة الدولي للأخشاب ومكونات الأخشاب في نسخته الخامسة والذي من المقرر انطلاقها الخميس المقبل الموافق 5 ديسمبر، ويستمر لأربعة أيام، عن وصول عدد الشركات المحلية المشاركة بالمعرض لـ 50 شركة.
وقال "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إعداد معارض دولية بالقاهرة يساهم بشكل كبير في زيادة نسبة الصادرات في مصر فضلا عن توفير العملة الصعبة في مصر، مؤكدًا على ضرورة زيادة عدد المعارض الدولية لتشجيع الشباب أيضا على التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.