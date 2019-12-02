ضبط 225 قطعة سلاح نارى و265 قضية مخدرات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية، أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (عدد 225 قطعة سلاح نارى، بحوزة 203 متهم) .. وذلك على النحو التالى: (23) بندقية آلية، و (40) بندقية خرطوش، و بندقية رصاص، و (22) طبنجة، و (139) فرد محلى، و (205) طلقة مختلفة الأعيرة، و (20) خزينة متنوعة، و (240) قطعة سلاح أبيض.



وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (87706) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (354) حكم جناية، و(25638) حكم حبس جزئى، و(5305) حكم حبس مستأنف، و(43463) غرامة، و(12946) مخالفة.



وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (265) قضية مخدرات بحوزة (281) متهم، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت ( 39,370 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 8,734 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2,827 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 3,720 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت ( 954 جرام)، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 40 جرام)، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 280 جرام)، و كمية من مخدر الكيتامين وزنت ( 90 جرام)، وعدد (7260) قرص مخدر .



وضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضموا (15) متهم، إرتكبوا (15) حادث.. وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (65) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (21) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة. وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (238) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (سيارتين - 4 دراجات نارية). وفى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة تم ضبط (25808) مخالفة مرورية، ضبط (37) قضية بيئية.



وفى مجال فحص السائقين تم فحص (48) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (5) منهم .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.