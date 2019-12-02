35 صورة لطلاب يرصدون روعة العمارة الإسلامية في معرض"زووم 1" بالمتحف القبطي.. صور

استضاف المتحف القبطي الأحد معرضًا للصور الفوتوغرافية بعنوان جماليات الصورة الفوتوغرافية للآثار"زووم 1".



نظم المعرض المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس بالتعاون مع إدارة التوعية الأثرية بالقاهرة التاريخية والمتحف.



المعرض افتتحته جيهان عاطف مدير عام المتحف وأ.د.سلمي يوسف كامل وكيل المعهد لشئون البيئة وخدمة المجتمع وداليا الجوهري مدير التنمية الثقافية والوعي الأثري بالقاهرة التاريخية.



المعرض تضمن عددًا من الصور الفوتوغرافية التقطها طلاب المعهد تحت إشراف المصور الفنان طارق محمد الصغير المصور بصندوق التنمية الثقافية ود.هبة عبد العزيز الباحثة الأثرية بإدارة التوعية الأثرية.



وظهرت في الصور روعة وجمال العمارة الإسلامية،كذلك الزخارف التي تتمتع بها والطرز المعمارية التي بنيت عليها الكثير من المنشآت الأثرية والتاريخية.



وبعد جولة في المعرض واستعراض ما فيه من صور،تم تكريم الطلبة ومنحهم شهادات تقدير،كما تم منح شهادات تكريم لمدير عام المتحف ومسئولي الوعي الأثري في القاهرة التاريخية.



وقامت كاميرا موقع صدي البلد بجولة في المعرض عقب افتتاحه،حيث نجح الطلاب والطالبات في التقاط مجموعة صور أظهرت روعة وجمال الآثار الإسلامية المنتشرة في القاهرة .