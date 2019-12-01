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أخبار البلد

بموت في الاسود | رضوى الشربيني تبهر متابعيها بإطلالة جذابة | شاهد

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:33 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت  رضوى الشربيني، "بموت فى الاسود، بس بموت فيكم اكتر".

وحازت صورة رضوى الشربيني على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى "والاسود عليكى يجنن - قمر - ايه العسل ده".

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى شاركت فى الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم، الأربعاء، وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.
بموت في الاسود | رضوى الشربيني تبهر متابعيها بإطلالة جذابة | شاهد
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