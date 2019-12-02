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سيارات

تسريب صور جينيسيس GV80 قبل تدشينها.. صور

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:09 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
ظهرت جينيسيس GV80 بدون أية تمويهات أثناء تواجدها بمصنع جينيسيس في كوريا الجنوبية، ما يعطينا أول نظرة واضحة على الـ SUV التي تسعى إلى منافسة بي ام دبليو 5.

كما توقعنا تستوحي الكروس أوفر تصميمها من النموذج الاختباري بمصابيح أمامية رباعية الشكل وشبك ضخم ذو تشكيل ألماسي مع خطوط حادّة بأنحاء الجسد.

وصحيح أننا لم لا نرى الخلفية هنا، إلا أن الصور التجسسية أوضحت سابقًا أنها ستأتي بمصابيح رباعية الشكل كذلك، على أن يكون السقف منحدرًا للوراء بطريقة ديناميكية.

تسربت صورة أعطتنا لمحة عن الداخلية سابقًا، وكان واضحٌ لنا بأنها تستخدم موادًا عالية الجودة يتضمنها جلد فاخر وزخرفات خشبية مع وجود عدادات رقمية بالكامل وتقنيات مساعدة للسائق.

ستتوفر جينيسيس GV80 بعدة خيارات للمحركات بينها تيربو 2.5 لتر 4 سلندر وآخر 3 لتر 6 سلندر، كما يتوقع طرح نسخة هايبرد لاحقًا.

هذا ومن المفترض تدشين جينيسيس GV80 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن تصل إلى الأسواق العالمية في منتصف 2020 كموديل 2021.

تسريب صور جينيسيس GV80 قبل تدشينها.. صور
تسريب صور جينيسيس GV80 قبل تدشينها.. صور
تسريب صور جينيسيس GV80 قبل تدشينها.. صور
تسريب صور جينيسيس GV80 قبل تدشينها.. صور
تسريب صور جينيسيس GV80 قبل تدشينها.. صور
تسريب صور جينيسيس GV80 قبل تدشينها.. صور
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