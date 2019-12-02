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مرأة

احذري.. حبوب منع الحمل تهدد جمالك

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
حبوب منع الحمل تهدد
حبوب منع الحمل تهدد جمالك
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آلاء حسن
استشهدت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية بتقرير نشرته مجلة "كويداتي بلوس" الإسبانية، أكد أن استخدام حبوب منع الحمل على المدى الطويل بانتظام يزيد من احتمال الإصابة بالسمنة بثلاثة أضعاف تقريبا، مقارنة بالنساء اللاتي لا يستخدمن هذا النوع من وسائل منع الحمل، وذلك بغض النظر عن العوامل الأخرى التي لها علاقة بالسمنة مثل النظام الغذائي والنشاط البدني".

وأردفت الدراسة أن السمنة تعتبر العامل الأساسي الذي دفع الكثير من النساء للتوقف عن استخدام حبوب منع الحمل.

في هذا الصدد، قام فريق من الخبراء التابعين لمركز شبكة البحوث بتقييم مستقبلي على مدى 8 سنوات لخطر الإصابة بمرض السمنة لدى 4920 شابة (28 عاما) أكملن مرحلة التعليم الجامعي.

وذكرت أنهم صنفوا النساء المشاركات إلى مجموعتين بالاعتماد على الاستخدام المستمر لحبوب منع الحمل، علما بأن جميع النساء في الدراسة لم يكن يعانين من مشكلة السمنة سابقا. وقد قيّم الخبراء استهلاك حبوب منع الحمل ووزن كل امرأة في بداية الدراسة، وكرروا هذه التقييمات كل سنتين على امتداد السنوات الثماني.

وقد أفادت بأنه فيما يتعلق بمدى زيادة مؤشر الوزن للنساء اللاتي يستخدمن حبوب منع الحمل بانتظام والتغير في الوزن يمكن أن يعود إلى مشكلة احتباس السوائل أو زيادة ترسب الدهون أو حتى زيادة العضلات، علما بأن كل هذه المشاكل الصحية ناتجة عن الآليات الهرمونية

وتابعت أن أسباب السمنة عديدة للغاية، وقد يكون من بينها استهلاك حبوب منع الحمل، وأثبتت أن النساء ينبغي أن يستهلكن حبوب منع الحمل بحذر شديد.
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