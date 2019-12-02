ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس سائق لاتهامه بالاستيلاء على 20 ألف دولار من سيارة نقل أموال بـ الأميرية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
Advertisements
رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة 20 ألف دولار من سيارة نقل أموال بالأميرية.

وكان تبلغ لقسم شرطة الأميرية من مسئول الشئون القانونية بشركة لنقل الأموال قرر بتضرره من قائد سيارة تابعة للشركة محل عمله و عاملين بذات الشركة ، وأفاد بأنهم حال عودتهم من بنك فرع محافظة بني سويف مستقلين السيارة الخاصة بالشركة محل عملهم عقب استلامهم مبلغ مالي 40 ألف دولار اكتشف سرقة مبلغ مالي 20 ألف دولار من داخل السيارة واتهمهم بارتكاب الواقعة .

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم ، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المبلغ نفوا ارتكابهم واقعة السرقة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة قائد السيارة .

واعترف بارتكاب الواقعة ، وقرر أنه عقب استلامهم المبلغ المالي من بنك فرع بني سويف وأثناء عودتهم استغل توقف السيارة بمدينة بني سويف لتحصيل الثاني والثالث مبالغ مالية من أحد عملاء الشركة فقام بمغافلتهما والاستيلاء علي المبلغ المالي عقب قيامه بكسر القفل الخاص بالحقيبة واستبداله بأخر كان بحوزته.

وفور وصولهم لطريق الأوتوستراد دائرة قسم شرطة منشاة ناصر , قام بإيقاف السيارة مدعيًا رغبته فى قضاء الحاجة وتمكن من إخفاء المبلغ المستولي عليه وسط المهملات بالطريق العام .

بمواجهة الثاني والثالث بما جاء بأقوال المتهم نفى علمهما بواقعة السرقة ، تم بإرشاد المتهم ضبط المبلغ المالي المستولي عليه بمكان اخفائه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة السيارات بعابدين

كاميرات المراقبة تكشف لحظة سرقة سيارة من صاحب شركة بالأميرية

طالبين يستدرجان مواطنا عبر موقع تسويقى بالإنترنت ويبيعان سيارة له برخص مزروة ...صور

سائق يستولي على 20 ألف دولار من سيارة نقل أموال بـ الأميرية

ترشيحاتنا

بعد شائعات عملية تجميل الفك.. هل خضع تامر حسني لعملية تجميل أذنيه؟

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليستر سيتي يهدد صدارة ليفربول ومانشستر سيتي يتراجع

كل مرة باشوفك فيها .. تامر حسني يشعل حفل اعتزال ياسر القحطاني

عماد النحاس: الأهلي تعرض لظلم أمام النجم الساحلي.. وبيراميدز والزمالك عائق أمام الأحمر

متآمر وأهبل .. محمد علي يكشف لمذيع الجزيرة أسماء المتعاملين معه .. شاهد

لازم تغير مكيف الهواء لهذا السبب

AdvertisementS

محمود كهربا يرد على أنباء توقيعه للأهلي |شاهد

بعد فسخ تعاقده .. رسالة حمدي النقاز لجماهير الزمالك وزملائه

نشرة الفن.. أول تعليق من جوهرة على الفيديو الإباحى.. وعمر فاروق الفيشاوى يكشف اللحظات الأخيرة فى حياة والده

اقض على الكوليسترول وضغط الدم بنوع خارق من البذور

صدمة للجماهير.. مرتضى منصور يلغي إطلاق قناة الزمالك لهذا السبب

بسمة وهبة: أنا بقالي كتير ساكتة بس قررت أتكلم| فيديو

النقاز يفسخ عقده مع الزمالك.. ثلاثية مازيمبي تشعل أزمة طارق حامد وساسي

حمدي النقاز يرهن استمراره مع الزمالك بشرط .. اعرف التفاصيل

مشهد مرعب وصادم.. ركاب لعبة ملاهي يتطايرون فى الهواء ويسقطون على الأرض بعنف.. شاهد

كيفية حفظ القرآن الكريم بسهولة.. تعرف على 8 أمور تعينك على الفهم السريع

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم خالد الغندور.. ويقول للاعبين: مالكوش فلوس عندي.. حقيقة إعادة مباراة الأهلي والنجم

أخبار الفن..الراقصة جوهرة تعلق على أزمة الفيديوهات الإباحية..بسمة وهبة تخرج عن صمتها .. وحميد الشاعري في ظهور نادر مع زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية .. قصر الزيان معبد من العصر البطلمي يحكي تاريخ الأجداد

شيك وغير مكلف.. 20 صورة لتزيين منزلك بـ الأرفف الخشبية

عادة نفعلها عند صنع الكيكة تسبب التسمم المعوي