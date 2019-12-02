حبس سائق لاتهامه بالاستيلاء على 20 ألف دولار من سيارة نقل أموال بـ الأميرية

قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة 20 ألف دولار من سيارة نقل أموال بالأميرية.



وكان تبلغ لقسم شرطة الأميرية من مسئول الشئون القانونية بشركة لنقل الأموال قرر بتضرره من قائد سيارة تابعة للشركة محل عمله و عاملين بذات الشركة ، وأفاد بأنهم حال عودتهم من بنك فرع محافظة بني سويف مستقلين السيارة الخاصة بالشركة محل عملهم عقب استلامهم مبلغ مالي 40 ألف دولار اكتشف سرقة مبلغ مالي 20 ألف دولار من داخل السيارة واتهمهم بارتكاب الواقعة .



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم ، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المبلغ نفوا ارتكابهم واقعة السرقة .



بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة قائد السيارة .



واعترف بارتكاب الواقعة ، وقرر أنه عقب استلامهم المبلغ المالي من بنك فرع بني سويف وأثناء عودتهم استغل توقف السيارة بمدينة بني سويف لتحصيل الثاني والثالث مبالغ مالية من أحد عملاء الشركة فقام بمغافلتهما والاستيلاء علي المبلغ المالي عقب قيامه بكسر القفل الخاص بالحقيبة واستبداله بأخر كان بحوزته.



وفور وصولهم لطريق الأوتوستراد دائرة قسم شرطة منشاة ناصر , قام بإيقاف السيارة مدعيًا رغبته فى قضاء الحاجة وتمكن من إخفاء المبلغ المستولي عليه وسط المهملات بالطريق العام .



بمواجهة الثاني والثالث بما جاء بأقوال المتهم نفى علمهما بواقعة السرقة ، تم بإرشاد المتهم ضبط المبلغ المالي المستولي عليه بمكان اخفائه.

