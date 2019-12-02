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تعليم

تعرف على آخر موعد لتلقي مشروعات التخرج ببرنامج مشروعي بدايتى

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
تواصل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا استقبال مشروعات التخرج بعد فتح باب التقدم لبرنامج مشروعى بدايتى لدعم مشروعات التخرج للعام المالى 2019/2020 وذلك للعام السابع على التوالى اعتبارًا من 18 نوفمبر 2019 وحتى 20 ديسمبر 2019.

حيث أن الأكاديمية تدعم هذه المبادرة لكونها أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج في مصر ومن منطلق إيمانها بدور الشباب فإنها تقدم الدعم لأفضل المشروعات في المجالات التالية:

انترنت الأشياء
- الذكاء الاصطناعي
– الروبوتات
- تصميم الأثاث
– اللوجستيات
- السيارات الكهربائية
- المواد المركبة
- الفنون والتراث
– السياحة
- تحدي الإعاقة
- الطاقة والمياه
– الزراعة
- تطبيقات البيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي
- الاقتصاد الأخضر

ويشمل الدعم لمشروعات التخرج الخاصة بهذه التخصصات ضمن المبادرة أكبر قاعدة طلابية في مصر.

والجدير بالذكر أن الأكاديمية خلال الأعوام الست السابقة قد دعمت أكثر من 2000 مشروع بقيمة إجمالية 40 مليون جنيه وأستفاد من هذا الدعم أكثر من 50 ألف طالب من كافة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية.

ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/772-graduationproject


للتقديم يمكن التسجيل على نظام إدارة المشروعات على الرابط التالى : http://submission.asrt.sci.eg
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