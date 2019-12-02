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مرأة

لا تعطيه لطفلك.. نوع من الحليب يصيبه بـ فقر الدم

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:16 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، إن حليب الأبقار يحتوي على كمية كبيرة من بروتين الكازين الذي من الصعب هضمه في معدة الطفل.

وأضافت دكتور سهام سوقية، أن حليب الأبقار ثقيل على الكلى ومن الممكن أن يسبب نزول دم في البراز، بالإضافة إلى احتمالية الإصابة بحساسية الحليب.

وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أن إنزيمات معدة الطفل مهيأة لتقوم بهضم سكر اللاكتوز الموجود في حليب الأم والذي يماثله في الحليب الصناعي، ولكن معدة الطفل لا تستطيع هضم سكر حليب الأبقار، مما يؤدي إلى الإسهال والانتفاخات والتقلصات والتهابات منطقة الحفاضة.

وأردفت أن حليب الابقار يحتوي على كمية قليلة من الحديد وفيتامين E والدهون الأساسية التي من الممكن أن تؤدي الى فقر الدم "الأنيميا" وتراجع نسبه الذكاء.

واستطردت أنه من الممكن إعطاء حليب الأبقار بعد مرور سنة نتيجة استعدادات معدة الطفل الرضيع لهضم مكوناته وبالتالي لاتؤدي إلى أعراض الحساسية ولا تؤدي الى التقلصات أو الإسهال.
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