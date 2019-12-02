رسالة مؤثرة من ميجان ماركل بشأن المشردين| صور

حث ميجان ماركل والأمير هاري متابعيهما بصفحتهم على Instagram على التفكير في عيد الميلاد المجيد والشعور بالمتشردين والمحتاجين، حيث قاموا بنشر صور لأشخاص من جمعيات خيرية مختلفة يقمون بأنشطة متعددة.



وتضمنت الرسالة التي وجهتها دوقة ساسكس لأتباعهم البالغ عددهم 9.9 مليون شخص، والتي كتبتها بنفسها "مع احتفالات موسم الأعياد الاحتفالية، علينا أن نتذكر المحتاجين الذين يشعرون بالوحدة والجوع والتشرد، وكذلك الأشخاص الذين سيقضون عيد الميلاد دون أحبائهم"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأضافت الدوقة:" هذه أهم أيام في العام لمساعدة هؤلاء الأشخاص حواليك، فسيقلل هذا من حدة شعورهم، ويقدرون أقل الأفعال والكلمات التي تقال لهم"، لتدعوهم في نهاية المنشور بالبحث وتقديم المساعدات بأشكال شتى.



يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الزوجان استراحة هما لمدة ستة أسابيع من الرسوم الملكية، ليقضيا إجازتهم في الولايات المتحدة الأمريكية، لتكن هذه هي المرة الأولى التي لن يحتفل فيها ثنائي بالعيد مع العائلة الملكية.



