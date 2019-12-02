نشرة الفن.. أول تعليق من جوهرة على الفيديو الإباحى.. وعمر فاروق الفيشاوى يكشف اللحظات الأخيرة فى حياة والده

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
بعد إلغاء منعها من السفر .. موعد عودة لينا أحمد الفيشاوى إلى مصر | فيديو
كشف المحامي شعبان سعيد عن موعد وصول لينا أحمد الفيشاوي إلى مصر، وذلك بعد أن تم إلغاء قرار منعها من السفر ووضع والدتها على ترقب الوصول بالمطار وذلك بحكم محكمة.
أول رد فعل من جوهرة بعد انتشار فيديوهات إباحية لها
نشرت الراقصة الاستعراضية جوهرة حالة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأنها تشعر بالحزن ولم تعلق بأي كلمة.
زلات اللسان تحرج النجوم .. شيرين عبد الوهاب تهين العوانس .. وأسما شريف منير تسب الشعراوي
"زلات لسان" النجوم أصبحت الأكثر انتشارا فى الفترة الحالية وخاصة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب التى دخلت موسوعة جينيس بسبب كثرة المواقف التى أوقعتها فى أزمات حقيقية.
عمر فاروق الفيشاوي يكشف سر طلاق والديه وماذا فعلت أمه عند علمها بمرضه | فيديو
كشف عمر نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عن اسرار طلاق والديه "سمية الألفي وفاروق الفيشاوى" ومحاولاته المتكررة بصحبة شقيقه أحمد من أجل الصلح بينهما وعودتهما إلى الحياة الزوجية.
السرطان انتشر .. عمر فاروق الفيشاوي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة والده | فيديو
كشف عمر نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوى عن اللحظات الأخيرة فى حياة والده بعد معرفته بالأبعاد المختلفة لمرضه حيث تعرض إلى الإصابة بمرض السرطان.
فترة نقاهة.. أول تعليق من محمد فؤاد بعد تحسن حالته الصحية
كشف الفنان محمد فؤاد عن تطورات حالته الصحية فى اول تصريح له بعد خروجه من المستشفى التى كان تلقى بها العلاج حيث تعرض منذ ايام قليلة الى وعكة صحية شيدية عبارة عن ارتفاع فى ضغط الدم.
بعد إلغاء منعها من السفر .. موعد عودة لينا أحمد الفيشاوى إلى مصر | فيديو
كشف المحامي شعبان سعيد عن موعد وصول لينا أحمد الفيشاوي إلى مصر، وذلك بعد أن تم إلغاء قرار منعها من السفر ووضع والدتها على ترقب الوصول بالمطار وذلك بحكم محكمة.
أول رد فعل من جوهرة بعد انتشار فيديوهات إباحية لها
نشرت الراقصة الاستعراضية جوهرة حالة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأنها تشعر بالحزن ولم تعلق بأي كلمة.
زلات اللسان تحرج النجوم .. شيرين عبد الوهاب تهين العوانس .. وأسما شريف منير تسب الشعراوي
"زلات لسان" النجوم أصبحت الأكثر انتشارا فى الفترة الحالية وخاصة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب التى دخلت موسوعة جينيس بسبب كثرة المواقف التى أوقعتها فى أزمات حقيقية.
عمر فاروق الفيشاوي يكشف سر طلاق والديه وماذا فعلت أمه عند علمها بمرضه | فيديو
كشف عمر نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عن اسرار طلاق والديه "سمية الألفي وفاروق الفيشاوى" ومحاولاته المتكررة بصحبة شقيقه أحمد من أجل الصلح بينهما وعودتهما إلى الحياة الزوجية.
السرطان انتشر .. عمر فاروق الفيشاوي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة والده | فيديو
كشف عمر نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوى عن اللحظات الأخيرة فى حياة والده بعد معرفته بالأبعاد المختلفة لمرضه حيث تعرض إلى الإصابة بمرض السرطان.
فترة نقاهة.. أول تعليق من محمد فؤاد بعد تحسن حالته الصحية
كشف الفنان محمد فؤاد عن تطورات حالته الصحية فى اول تصريح له بعد خروجه من المستشفى التى كان تلقى بها العلاج حيث تعرض منذ ايام قليلة الى وعكة صحية شيدية عبارة عن ارتفاع فى ضغط الدم.