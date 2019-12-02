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رياضة

هاني حتحوت: متفائلون ببقاء الكونفدرالية بمصر بعد فوز المصري وبيراميدز.. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:02 ص
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
أشاد الإعلامي هاني حتحوت، بفوز المصري وبيراميدز خلال دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وقال حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «ما فشل فيه الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا، نجح فيه بيراميدز والمصري في كأس الكونفدرالية»، مضيفا «ما أجمل ما يحققاه، لا يفرق معهما إقامة المباريات داخل أو خارج مصر».

وتابع «بداية عظيمة للمصري وبيراميدز، ومن حقنا التفاؤل باحتمالية أن تكون البطولة مصرية للعالم الثاني على التوالي بعد حصد الزمالك البطولة العام الماضي».

ونجح بيراميدز في الفوز على إينوجو النيجيري بنتيجة 3-1، بينما فاز المصري يفوز على نواذيبو الموريتاني بنتيجة 3-2، في إطار منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بالكونفدرالية.
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