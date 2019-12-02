التعليم: المدرس يجب أن يكون متزنا نفسيا ولا يعاني من مشكلات صحية.. فيديو

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، إنه يجب على المتقدمين الحاصلين على الشهادات المهنية اجتياز الاختبارات والتي من ضمنها اختبار نفسي وهذا الاختبار ليست الوزارة مسؤولة عنه ولكنه يتم في جهاز الطب النفسي للقوات المسلحة لأن صحة أولادنا فوق كل اعتبار.



وأضاف الدكتور محمد عمر خلال تصريحات تليفزيونية، أننا وضعنا مقاييس جديدة جدا لاختيار أفضل المعلمين لنقوم بضخها في العملية التعليمية ليقوموا بتدعيم نظام التعليم الجديد مما يجعله يخاطب بناء الإنسان المصرى والذى هو الأولوية الأولى في مصر الآن.



وأوضح نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، أننا نعمل بشكل علمي بحت لتحقيق هذا إلى للمستقبل وللأجيال القادمة لأنهم هم من يقومون باستكمال عملية بناء الوطن والتقدم به من خلال الإنجازات.



واستكمل الدكتور محمد عمر أن الاختبار النفسي يقوم بالإشراف عليه وتنفيذه جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة حتي نضمن ان المعلمين الجدد الذين سيتم الاستعانة بهم في المدارس يحققون شكل المعلم الذي تمنيناه منذ زمن بعيد.



وتابع الدكتور محمد عمر أن المعلم يجب ان يكون متزن نفسيا ولا يكون لدية مشاكل صحية بالإضافة إلى اختبارات مهارية بالاشتراك مع مؤسسات دولية حتي نضمن ان لديه المهارة الكافية التي يحتاجها نظام التعلم الجديد والوزارة .