ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التعليم: المدرس يجب أن يكون متزنا نفسيا ولا يعاني من مشكلات صحية.. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:27 ص
المعلم
المعلم
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، إنه يجب على المتقدمين الحاصلين على الشهادات المهنية اجتياز الاختبارات والتي من ضمنها اختبار نفسي وهذا الاختبار ليست الوزارة مسؤولة عنه ولكنه يتم في جهاز الطب النفسي للقوات المسلحة لأن صحة أولادنا فوق كل اعتبار.

وأضاف الدكتور محمد عمر خلال تصريحات تليفزيونية، أننا وضعنا مقاييس جديدة جدا لاختيار أفضل المعلمين لنقوم بضخها في العملية التعليمية ليقوموا بتدعيم نظام التعليم الجديد مما يجعله يخاطب بناء الإنسان المصرى والذى هو الأولوية الأولى في مصر الآن.

وأوضح نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، أننا نعمل بشكل علمي بحت لتحقيق هذا إلى للمستقبل وللأجيال القادمة لأنهم هم من يقومون باستكمال عملية بناء الوطن والتقدم به من خلال الإنجازات.

واستكمل الدكتور محمد عمر أن الاختبار النفسي يقوم بالإشراف عليه وتنفيذه جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة حتي نضمن ان المعلمين الجدد الذين سيتم الاستعانة بهم في المدارس يحققون شكل المعلم الذي تمنيناه منذ زمن بعيد.

وتابع الدكتور محمد عمر أن المعلم يجب ان يكون متزن نفسيا ولا يكون لدية مشاكل صحية بالإضافة إلى اختبارات مهارية بالاشتراك مع مؤسسات دولية حتي نضمن ان لديه المهارة الكافية التي يحتاجها نظام التعلم الجديد والوزارة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق الدورة الثالثة لجائزة أفضل معلم خليجي والسماح للمعلمين المقيمين بالمشاركة بها

التعليم: كتاب دوري يحدد زى المعلمين بالمدارس

وزير التعليم: بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي غدا

التعليم: سننتهي من إجراءات التعاقد مع 120 ألف معلم قبل نهاية ديسمبر

التعليم : إعادة التكليف للمعلمين .. والتعيين سيكون وفقا لمهارات محددة

بدء الاختبارات النفسية للدفعة الأولى من المتقدمين لوظائف التربية والتعليم.. الإثنين

ترشيحاتنا

الحقيقة بانت.. وكيله: ميتشو ليس مريضا بالسرطان.. تفاصيل

أحمد موسى يفوز بجائزة أفضل إعلامي باستفتاء رابطة الإعلاميين السياسيين| شاهد

عايز 20 مليون | مرتضى منصور يكشف سر تمرد طارق حامد على الزمالك

بعد نشر فيديوهات مسيئة لها | تعرف على العقوبة القانونية لـ«جوهرة»| شاهد

كلمات من ذهب .. نصيحة إبراهيم سعيد للشباب بعد واقعة برج القاهرة

محمود وشيماء.. قصة زوجين ظهرا في مهرجان القاهرة السينمائي على كراس متحركة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيك وغير مكلف.. 20 صورة لتزيين منزلك بـ الأرفف الخشبية

عادة نفعلها عند صنع الكيكة تسبب التسمم المعوي

نجع حمادي الأشهر في الإنتاج.. عصارات العسل الأسود.. صناعة تاريخيه تبحث عن التطوير