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رياضة

أحمد فتحي يوجه رسالة لـ وليد سليمان احتفالا بعيد ميلاده الـ 35

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:25 ص
احمد فتحى ووليد سليمان
احمد فتحى ووليد سليمان
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محمد بدران
هنأ الجوكر أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي صديقه بالفريق وليد سليمان بعيد ميلاده الـ 35. 

ونشر أحمد فتحي، صورة عبر "إنستجرام" وعلق قائلا: "‏كل سنة وانت طيب يا وليد يا حبيبي وربنا يكرمك من نجاج لنجاح ودايما بتثبت أنك راجل ومقاتل ياحبيبي".

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الأحد، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس، السبت، بعد العودة من تونس.

وخسر الفريق الأحمر من النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن وليد سليمان انتقل إلى صفوف النادى الأهلى موسم 2010/ 2011 قادمًا من فريق بتروجت، فى صفقة قياسية حينها بلغت 8 ملايين جنيه.
أحمد فتحي يوجه رسالة لـ وليد سليمان احتفالا بعيد ميلاده الـ 35
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