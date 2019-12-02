كمال عبد الواحد: شوقي غريب خلاني جامد أوي

أكد كمال عبد الواحد، مخطط أحمال منتخب مصر الأولمبي، أن الجماهير بدأت تحضر بكثافة لمباريات المنتخب بسبب الروح القتالية للاعبين.



وقال كمال عبد الواحد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الجماهير بدأت تحضر بكثافة مباريات المنتخب الأولمبي بسبب الروح القتالية للاعبين".



وأكمل كمال عبد الواحد: "الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي اجتمع قبل البطولة لوضع خطة العمل وكيفية إعداد اللاعبين".



وأضاف كمال عبد الواحد: "شوقي غريب صاحب فضل علي، خلاني أشعر أني جامد أوي، ولم أعمل طوال مسيرتي إلا معه ومع حسن شحاتة".



وأتم كمال عبد الواحد: "شوقي غريب إنسان بمعنى الكلمة، ولا يعرف الغدر أو الخيانة، لكن غضبه صعب جدا".

