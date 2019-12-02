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حوادث

حركة الداخلية .. أشرف عز العرب وفتحى الداوى لمنطقة البحر الأحمر

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:06 ص
صدى البلد
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صدى البلد
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة.

جاء ذلك فى ضوء تطوير منظومة العمل الأمنى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية.

وشملت الحركة تعيين اللواء أشرف عز العرب مساعدًا للوزير لمنطقة البحر الأحمر واللواء فتحى الداوى عمر مساعد للوزير وكيلًا لمنطقة البحر الأحمر.

كما شملت حركة تنقلات الداخلية تعينات جديدة على النحو التالى:
• لواء/نائل ثروت عزيز يسى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإجتماعى .
• لواء/جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدى – مدير أمن القليوبية .
• لواء/طارق مرزوق محمد عبدالمغنى سيد أحمد – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
• لواء/هشام فاروق طلب أبوزيد – مدير أمن أسوان .
• لواء/السيد صابر عبدالغنى خيرالله – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى .
• لواء/رجب محمود أحمد عبدالعال – مدير أمن السويس .
• لواء/شريف عبدالحميد إبراهيم غريب – مدير أمن قنا .
• لواء/أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة .
• لواء/سامى عبدالرازق غنيم هيسه – مدير أمن الإسكندرية .
• لواء/عماد أحمد محمود أحمد – مدير أمن مطروح .
• لواء/هشام جاد أحمد حسن البرادعى – مساعد الوزير لقطاع السجون .

حركة الداخلية .. أشرف عز العرب وفتحى الداوى لمنطقة البحر الأحمر
حركة الداخلية .. أشرف عز العرب وفتحى الداوى لمنطقة البحر الأحمر
حركة الداخلية .. أشرف عز العرب وفتحى الداوى لمنطقة البحر الأحمر
حركة الداخلية .. أشرف عز العرب وفتحى الداوى لمنطقة البحر الأحمر
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