مندوب الثقافي البريطاني يتابع تدريب معلمي الأزهر في اللغة الإنجليزية

تابع مستر أوهي كلام Ohee Kalam، مندوب المركز الثقافي البريطاني، تدريب معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية بمعهد كفر شبين بمنطقة القليوبية الأزهرية.



ويهدف التدريب إلى تحسين مستوى اللغة الإنجليزية، وتنمية المهارات اللغوية لديهم، من جانبه قال رئيس المنطقة الدكتور/ محمد الشحات، إن تدريب المعلمين ورفع المهارات لديهم سينعكس بالإيجاب على طلاب المعاهد، وخصوصًا في النطق والتحدث باللغة الإنجليزية بطريق صحيحة وسليمة.



من ناحية أخرى، اختتمت منطقة أسيوط الأزهرية، فعاليات مسابقة أوائل الطلاب المرحلة الابتدائية فتيات.



وأسفرت نتيجة مسابقة أوائل الطلاب المرحلة الابتدائية (فتيات) بمنطقة أسيوط الأزهرية عن فوز معهد أبنوب الابتدائي بالمركز الأول.



تكون فريق معهد أبنوب الابتدائي من الطالبات: أبرار أحمد محمد، وفرحة أشرف محمد، ونورهان محمد إبراهيم، ومعهد ساحل سليم: إيمان طلعت، وأمل يوسف، ونهلة أحمد، ومعهد أولاد إبراهيم: ريهام مصطفي، ومنار محمد، حبيبة مصطفى.





