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تعليم

تشكيل منتخبي الجمباز الابتدائي والإعدادي بأسيوط الأزهرية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:02 ص
تشكيل منتخبي الجمباز
تشكيل منتخبي الجمباز الابتدائي والإعدادي بأسيوط الأزهرية
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محمد شحتة
أعلن الدكتور علي عبدالحافظ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، تشكيل فريقي منتخبي الجمباز للمرحلتين (الابتدائية – الإعدادية)، واللذان سيشاركان في التصفيات النهائية، التي يُجريها قطاع المعاهد الأزهرية خلال الفترة المقبلة.

وجاء تشكيل منتخب الجمباز للمرحلة الابتدائية من الطلاب: إبراهيم محمد، بمعهد النواورة بإدارة البداري. ومحمد فرغلي، ومؤمن شعبان بمعهد ديروط بإدارة ديروط، وياسين عصام، وأحمد خالد، بمعهد عمر بن الخطاب بإدارة شرق.

كما تشكل منتخب الجمباز للمرحلة الإعدادية من الطلاب: علي أحمد، وعمر عبدالرحيم، ومصطفى أحمد، وزياد محمد، ومحمود عبدالله، بمعهد ديروط بإدارة ديروط، وعبدالله محمد، بمعهد أسيوط النموذجي بإدارة شرق، ومصطفى جمال، بمعهد أسيوط الإعدادي بإدارة غرب.

وقال "عبدالحافظ"، إن التصفيات الأولية شهدت منافسة بين اللاعبين المشاركين من المعاهد الابتدائية والإعدادية، مشيدًا بجهود توجيه التربية الرياضية بالمنطقة، حيث ظهر الطلاب بالمستوى اللائق خلال المنافسات، متمنيًا لهم الفوز بمراكز متقدمة خلال التصفيات النهائية على مستوي الجمهورية.

يذكر أن منافسات الجمباز عبارة عن مجموعة من الحركات، ويتم تحديد درجة لكل حركة يحصل عليها اللاعب، بحيث يتم تجميع الدرجات؛ لتصعيد اللاعبين الحاصلين على أعلى الدرجات.

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