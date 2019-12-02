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أخبار البلد

علاء الراعى: بعض المقبلين على الزواج لا يعرفون المسئولية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:17 ص
الأطفال المحرومين
الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية
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أمل مجدى
قال علاء الراعى، محامى المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة المتخصص فى قضايا الممارسات الضارة ضد الفتيات وقضايا الطفل، إنه عندما نفتح ملف الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية علينا أن ننظر أولًا لمنظومة الزواج فى مصر لأن بعض المقبلين على الزواج لا يعرفون المسئولية .

وأضاف الراعى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن العند هو سبب إلقاء الأطفال فى دور الرعاية كما أن زواج الأطفال يحرم الأطفال من الحصول على شهادة ميلاد ولا يحصلون على التطعيمات ولا يحصلون على غطاء صحى ويكونون أكثر عرضة للأمراض ويحدث اختلاط أنساب.

وأشار محامى المؤسسة المصرية أن الدولة توفر أماكن رعاية لأطفال الشارع ومجهولو النسب، لكنها غير كافية للإعداد وغير مؤهلة للأطفال وليست لديهم خطة لأنكل دار لها تصنيف عمرى .

ونوه أن مستوى تعليم الاطفال فى دور الرعاية قليل ينتهي عند الثانوية ويتعلمون صنعة ، لذلك نحرمهم من الرعاية الأبوية الحقيقية والطفل يكون غير مدرك لمصلحته ويفضل التسرب من التعليم .

ولفت لأن مصر متحفظة على الأسر البديلة فى الاتفاقيات وننظر لها بحرمانية للخوف من اختلاط الأنساب، والمشكلة أنه لا يوجد غطاء تشريعى فلابد من وجود اسر بديلة مع برنامج تأهيلي لحماية الاطفال بحيث لا يفاجئ بالعودة للدار أو الشارع ويحدث له انتكاسة .

وتابع أن الدولة بدأت تولى اهتمام كبير ومضاعف لملف الاطفال ، والمجتمع لن يقبل الأسر البديلة حاليًا .
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