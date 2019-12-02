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منوعات

4 مراهقين يدخلون السجن بسبب خروف

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
انقلبت حديقة ريفية تضم عدد صغير من الحيوانات لمعركة بشر ضد حيوانات، فقد تعرض خروف لهجوم عنيف على يد مجموعة من المراهقين لم تعرف قلوبهم الرحمة تجاه الحيوانات التي لا حيلة له.

حيث هاجم المراهقون الخروف بالعصي، ورموه بالطوب وسحقوا قرونهم، تاركينه في حالة يرثى لها من أثر الدمار، بحسبما ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فعلت عصابة المراهقون ذلك وهم يضحكون، كما قام واحد منهم يبلغ من العمر 14 عامًا بمطاردة الخروف والحيوانات بقطعة من الخشب، ثم ركوب الحيوان، لتحضر الشرطة إلى الحديقة بعد إبلاغ شهود العيان بما حدث، ويجدوا أن الشباب الأربعة - ثلاثة أولاد وفتاة، وهم يسخرون من الحيوانات، ليتم القبض عليهم واستمعت المحكمة إلى أن أحد الضباط قال إن "مستوى الدم وكأنه مشهد قتل" في متنزه ألفير فالي الريفي في جوسبورت ، هامبشاير، ببريطانيا.

عانت الحيوانات من جروح عنيفة وآلام شديدة، وكان الشباب الأربعة قد اعترفوا بفعلتهم ووجهت لهم المحكمة عقوبات تناسب أعمارهم التي تتراوح بين 13 لـ 15 سنة وهي الحبس لمدة 9 أشهر وعرضهم لأماكن التأهيل النفسي، وقال القاضي:"للأسف لم يمنحني القانون الفرصة في سجنكم لسنوات طويلة بسبب أعماركم".
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