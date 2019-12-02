ما تقطعوش شرايينكم.. لميس الحديدي تعلق على بوستات إياد نصار لزوجته.. فيديو

علقت الإعلامية لميس الحديدي على منشور الفنان إياد نصار على صفحته على الفيس بوك، قائلة: "ما تقطعوش شرايينكم يا جماعة من الرومانسية".



وتابعت لميس الحديدي أن الفنان إياد نصار صنع نجوميته بطرق مختلفة بالثقافة والموهبة والاجتهاد واختياره بالأدوار التي يقدمها، مضيفة أن اهتمام إياد نصار المضمون أكثر من الشكل سبب نجاحه في كل الأدوار التي قدمها.



من جانبها فاجأت شيماء الليثي زوجة الفنان إياد نصار، زوجها بمداخلة هاتفية على الهواء، مضيفة أن زوجها يحمل شعورا رومنسيا تجاهها، مشيرة إلى أن بعد الانتهاء من أي عمل فني يشعر إياد نصار بالذنب ومدى الفقدان الذي افتقدته الأسرة خلال انشغاله هذه الفترة.



وأضافت شيماء الليثي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن» أن إياد نصار دائما يخرج ما يشعر به تجاهها سواء عبر صفحته على الفيسبوك أو بهدية ويعطيها لها، موضحة أن هناك صفات كثيرة إيجابية.



وأوضحت زوجة إياد نصار، أن أكثر شئ تحبها في زوجها أنه شخص طيب وكوميدي ومسلي سواء تواجده داخل المنزل او في الخارج، مشيرة إلى أن إياد نصار متعدد الشخصيات لأنه يتأثر بالأدوار التي يقدمها.



وأشارت إلى أن إياد نصار تأثر كثيرا بشخصية سيد العجاتي في مسلسل «موجة حارة» وظلت معه لفترة، لافتا إلى أن هذه الفترة كان يفضل الجلوس بفرده ولا يحب الحديث مع أحد.



ولفت إلى أنها تأثرت بحديث زوجها في أحد البرامج التلفزيونية عندما طلب منها بانها لايردها سيدة عجوز في يوم من الايام لانه كان رد فعل غريب منه، هذا الموقف تسبب في إنيهار وشعرت بالخوف من شعوره.