التموين: يوجد تناغم بين أجهزة الدولة المعنية لتوفير السلع.. فيديو

قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن انخفاض الأسعار حدث بناء على عدة عوامل سواء السلع التموينية والأساسية على رأسها ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار وهذا يعتبر من أحد ثمار الإصلاح الاقتصادى.



وأضاف أحمد كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لميس الحديدي" في برنامج " القاهره الآن" المذاع على قناة " الحدث "، إن هناك انخفاضا أسعار بعض السلع على المستوى الدولي وهذا أدى إلى انخفاضها في السوق المحلي كما ان الدولة تتدخل ممثلة في وزاره التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة الكميات المطروحة من السلع الأساسية.



وأوضح " كمال " أن الطلب والعرض طالما متوافقين لبعضهم البعض وعدم وجود ندرة في السلع فا بلتالي يكون السوق أكثر انضباطا وتوازن سعرى بفضل تدخل وزاره التموين جنبا إلى جنب مع منافذ امان التابعة لوزارة الداخلية منافذ القوات المسلحة المتنقلة.



وأشار "كمال" إلى أن هناك تناغما بين أجهزة الدولة المعنية بتوفير السلع وهذا ينعكس على كميات السلع المعروضة.



واختتم "كمال" أن الدولة قدرتها متمثلة في الأجهزة الرقابية وهي التي تفرض سيطرتها على السوق وتمنع أ ى ممارسات احتكارية وهذا أدى لانخفاض أسعار اللحوم والزيت والسكر والأرز.