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برلمان

مركز دعم اتخاذ القرار بحزب المؤتمر يطلق مبادرة المرأة الحزبية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:09 ص
صدى البلد
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اسامة على
قال أحمد محمود عبد العزيز رئيس مركز دعم اتخاذ القرار وامين التنظيم بحزب المؤتمر، إنه بناء على تكليف الربان عمر صميدة رئيس الحزب، فإن مركز دعم واتخاذ القرار بالحزب سيعمل خلال الفترة القادمة على تقديم استراتيجيات ودراسات وحلول مبدعة لتلبية احتياجات المجتمع السياسي المصري من خلال تحديد دقيق وتقييم وتحليل الاحتياجات والمتطلبات السياسية والمجتمعية ورصد وتحليل الأحداث والتطورات والمتغيرات لتقديم حلول ورؤي غير تقليدية في القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع المصري.

فيما أضافت سارة خليف نائب رئيس مركز دعم إتخاذ القرار بالحزب بأن المركز قد انتهي من اعداد مجموعة من الدراسات وسيتم طرحها في الأيام القادمة، في الموضوعات التالية دراسات قضايا المرأة والطفل، دراسات تحديد وبناء هوية الإنسان المصرى، دراسات التنمية المحلية ، دراسات أخرى بناء على استطلاعات الرأي والبحث الميداني.

وأشارت إلى أن أولى مبادرات وحدة دراسات قضايا المرأة والطفل، هي مبادرة (المرأة الحزبية ), والتي سيطلقها حزب المؤتمر من خلال ثلاث محاور رئيسية، وستعمل على توسيع دائرة العلاقات للمرأة؛ من جميع الاحزاب والفئات الطبيعية, لتكثيف التعاون بينهم, بهدف الخروج بنتائج شاملة, وحلول أكثر فائدة, في ملفات تخص المرأة بشكل مباشر عن دورها المجتمعي, وسوف يتم ذلك من خلال :
1- مقالات توعية.
2- صالون سياسي.
3- سلسلة مؤتمرات المرأة الحزبية.
والتي سيتم الإعلان عنها بالتبعية كون عام 2020 هو عام المرأة السياسية، وهو أكبر تحدي للدولة المصرية الحديثة؛ في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بضرورة العمل على التمكين السياسي المرأة؛ لذا ستنطلق مبادرة المرأة الحزبية لتكون الرائدة في عام المرأة السياسية, ساعين نحو تجهيز كوادر ونماذج نسائية لديها الحس السياسي والمجتمعي.
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